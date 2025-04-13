SURUÇ DERNEĞİ'NDEN KATİP DEMİR'E ZİYARET

Ergün Yahat

Gaziantep’te faaliyet gösteren Suruç Saygınlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’i ziyaret etti.

Dernek Başkanı Şeref Durmaz, ziyarette yaptığı açıklamada, kardeş ülke KKTC’de yaşayan hemşerilerinin ve akrabalarının sorunlarını Belediye Başkanı Katip Demir’e ilettiklerini belirtti.

Durmaz, Gaziantep ve Suruç’tan gelen vatandaşların bölgeye entegrasyonu, yerel halkla uyum içinde yaşamaları ve topluma katkı sunmaları konusunda destek beklediklerini ifade etti.

Başkan Katip Demir, bölgedeki Suruçlu vatandaşların topluma uyum sağlamaları için belediye olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek, dayanışma ve birlik ruhunun önemine vurgu yaptı. Görüşme sırasında, iki toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi ve sosyal yardımlaşma projelerinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.