Haravgi gazetesi, “Suriyeli Sığınmacılar Grubu” isimli grubun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis ve diğer yetkililere açık mektup göndererek karşılaştıkları sorunların çözülmesini talep ettiklerini yazdı.

Habere göre mektupta, Suriyeli sığınmacıların başvurularının incelenmesinin Nisan ayından beridir durdurulduğu belirtilerek bu durumun Güney’de yaşayan Suriyelilerin hayatlarına yaptığı olumsuz etkilere değinildi.

Mektupta, sığınmacı başvurularının incelenmeye başlanması talebi dile getirildi.