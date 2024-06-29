Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da Suriyeli iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktığını, yaklaşık 30 kişinin katıldığı kavga sonrasında iki kişinin hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Gazete, Perşembe günü yaşanan kavganın sebebinin, ailelerden birine mensup bir kadının, diğer aileye mensup bir genç tarafından rahatsız edilmesi olduğunu belirtirken kavga sırasında ailelerden birine ait altı aracın da ciddi hasar gördüğünü aktardı.

Haberde Rum polisinin, kavgaya karışanları tespit etmek amacıyla soruşturmasını sürdürdüğü, yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği yer aldı.