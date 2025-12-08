Suriye’nin başkenti Şam’da, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü kutlanıyor.

Başkentteki Emevi Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Suriye bayrakları açarak sevinç gösterileri yaptı.

AA’nın aktardığına göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde "kardeşlik" mesajı verdi.

Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

Halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor." dedi.

Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Şara'yı selamladı.

Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık’ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor.

Şam'da Mezze Bulvarı’nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.