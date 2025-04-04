(Kamalı Haber) – Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Gülşen Tarım Civelek ve Cihangir Tip yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis memuru, 28 Mart 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan Gönyeli Polis Karakolu ekibi tarafından, bir araç içerisinde şüpheli olarak görülen iki kişinin yanlarına gittikleri sırada, konu araçta yolcu olarak bulunan zanlı Gülşen Tarım Civelek’in araçtan indiği esnada tasarrufunda bulunan bir maddeyi ağzına atmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini ve içinde uyuşturucu olduğu düşünülen paketin güç kullanılarak alındığını söyledi. Polis Civelek ile araç sürücüsü Cihangir Tip’in suçüstü tutuklandığını emare olarak alınan maddenin 1 gram ağırığındaki sentetik cannabinoid (bonzai) türü madde olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 6 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde uyuşturucuyla ilgili analiz sonucunun çıktığını ve sentetik cannabinoid olduğunun teyit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 2 haftada bir gün ispat_vucut yapmalarına, 35'er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve 100'er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamalarına emir verdi.