Lider Galatasaray, galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, saat 20'de Konyaspor'a konuk olacak.
OSİMHEN KADRODA YOK
Sarı Kırmızılılarda sağ dizinde ağrı bulunan Victor Osimhen kafilede yer almadı. Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay da kadroda yok.
Ev sahibi Konyaspor ise 2 puan üzerinde olduğu küme düşme hattından uzaklaşmanın peşinde.
12 maçtır kazanamayan Yeşil Beyazlılar yeni teknik direktörü İlhan Palut'la çıkış arıyor.
Medaş Konya Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Bjorlo, Olaigbe, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi
Anadolu Ajansı
