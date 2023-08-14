KKTC’nin duayen gazetecilerinden Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti. Basın camiasının önemli isimlerinden Ergüçlü’nün vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

69 yaşında hayata veda eden Ergüçlü’nün cenazesinin ne zaman defnedileceği ise henüz bilinmiyor.

SÜLEYMAN ERGÜÇLÜ KİMDİR?

1954 Lefkoşa doğumu gazeteci Süleyman Ergüçlü ilkokula Yenicami'de başladı. Ardından Atatürk İlkokulu'ndan mezun oldu. Daha sonra İngiliz Koleji sınavını kazandı. Kolejin 4. sınıfında henüz 16 yaşındayken mücahit yazıldı. 2 yıl boyunca mücahitlik yaptı. 1971 yılında İngiltere'de bilgisayar eğitimi veren The School of Computer Technology'nin sınavını kazanarak Londra'ya gitti.

1972 yılında eğitimini tamamlayarak Kıbrıs'a döndü. Vatani görevi için tekrar mücahit yazıldı. 1974 harekatında görev aldı. Harekatın ardından Bayrak Radyosu'nun Anamur'da faaliyet gösteren Kıbrıs'ın Sesi radyosu için açtığı sınavı kazandı. Redaktör-spiker olarak askeri radyoda görev yaptı. 4 yıl boyunca korsan yayın yapan Kıbrıs'ın Sesi radyosunda çalıştı.

4 yıllık görevin ardından 1978 yılında tekrar Kıbrıs'a döndü. Bayrak Radyosu'nun kadrolu personeli oldu. Redaktör muhabir olarak Bayrak'ta çalışırken Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda örgütlü sendika olan Bay-Sen'in yönetiminde görev aldı. 1983 yılında ilk BRT Yasası’nın çıkarılmasında aktif rol oynadı.

BRT haber sorumluluğu görevini yürüttü. Bu görev sırasında BRT'nin siyasi anlamdaki ilk programı olan ve Meclis'i ekrana taşıyarak halka ulaştıran 'Meclis'ten Notlar' programını hazırlayıp sundu. 1986 yılında BRT'den emekli olarak gazetecilik yapmaya karar verdi.

Mehmet Ali Akpınar'ın sahibi olduğu Kuzey Kıbrıs Haber Ajansı'nda çalışmaya başladı. Aynı zamanda Gazeteciler Birliği temsilcisi olarak BRT Yönetim Kurulu'na atandı.

11 Temmuz 1989 tarihinde piyasaya çıkan Kıbrıs gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1991 yılında gazetede yaşanan yönetim değişikliği nedeniyle gazeteden ayrıldı. Kısa bir süre Şafak isimli yeni bir gazetede çalıştı. 1993 yılında tekrar Kıbrıs gazetesinde göreve başladı.

1996 yılında Kıbrıs gazetesinden ayrılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk internet gazetesi olan Kimgazet'i kurdu. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntılar ve internet yayınlarının henüz istenilen değeri bulmamasından dolayı Kimgazet’i kapatmak zorunda kaldı.

2001 yılında Asil Nadir'in teklifiyle Kıbrıs gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2016 yılında Kıbrıs Medya Grubu Genel Yayın Yönetmenliği’nden emekli oldu.