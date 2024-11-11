Sudan'da 19 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatması altındaki ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e yükseldiği bildirildi.

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, el-Hilaliyye şehrinin 17 gündür HDK'nin kuşatması altında olduğu belirtildi.

Can kayıplarının zehirli gıda ve temiz olmayan su tüketimi sonucu olduğu aktarılan açıklamada, şehirde ölenlerin sayısının 315'e çıktığı kaydedilerek bu kişilerin isimleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Bunlardan 20'si gerçek mermi ile vurularak, 295'i ise zehirlenme ve sağlık durumunun bozulması sonucu hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Sudan Doktorlar Sendikası, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, 25 Ekim'den itibaren el-Hilaliyye'de 200 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

- HDK'nin Cezira eyaletine saldırıları

HDK'nin üst düzey isimlerinden ve Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de, HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

HDK, 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki köylere saldırmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de, Cezira eyaletinde "artan silahlı şiddet dalgasının" bir sonucu olarak 46 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere birçok ülke, Cezira eyaletinde yaşanan ihlalleri kınamıştı.

- Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.