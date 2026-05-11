Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, engelli bireylerin sadece desteklenen değil, üreten, yön veren ve karar mekanizmalarında yer alan bireyler olması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Suay yazılı açıklamasında, Engelliler Haftası’nın, yalnızca farkındalık oluşturulması gereken bir dönem değil, aynı zamanda eksiklerin, sorumlulukların ve geleceğe dair bakış açısının yeniden değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğunu ifade etti.

Suay, engelli bireylerin, eğitimde, istihdamda, şehir yaşamında ve sosyal hayatta var olabilmek için yalnızca vücut engelleriyle değil, ihmal edilmiş düzenlemelerle, erişim sorunlarıyla ve zaman zaman duyarsız bakış açılarıyla da mücadele ettiğine işaret etti.

Dernek olarak yıllardır sahada, insanların arasında, hayatın tam içinde olmaya gayret ettiklerini belirten Suay, “Çünkü engelli bireylerin ihtiyaçlarını anlamanın yolu, masa başından değil; gönüllere dokunmaktan, sorunları yerinde görmekten ve çözüm üretme iradesi göstermekten geçmektedir” ifadesini kullandı.

Engelli bireylerin sadece desteklenen değil, üreten, yön veren, karar mekanizmalarında yer alan bireyler olması gerektiğine inanç belirten Ömer Suay, erişilebilirlikten eğitime, istihdamdan sosyal yaşama kadar atılacak her doğru adımın, yalnızca engelli bireyler için değil, tüm halk için daha güçlü bir gelecek anlamı taşıdığını vurguladı.

-Temennimiz, engellerin konuşulduğu değil, çözümlerin üretildiği bir anlayışın hâkim olmasıdır

Engelliler Haftası nedeniyle, mücadeleleriyle hayata değer katan tüm engelli bireyleri, büyük fedakârlık gösteren ailelerini ve duyarlılık ortaya koyan herkesi selamlayan Ömer Suay, engellerin konuşulduğu değil, çözümlerin üretildiği bir anlayışın hâkim olmasını temenni etti.