Pile ara bölgedeki çalışmaların dün öğleden sonraya kadar başlamadığını, Birleşmiş Milletler’in ise çözümlenmesi an meselesi olan geçici bir soruna dair imaj yaratmaya çalıştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Colin Stewart’tan Eşit Mesafeler-(Stewart)Pile’deki Uzlaşmanın Uygulanmasıyla Ortaya Çıkan Sorunu Doğal Zorluklar Olduğunu Düşünüyor” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın Pile konusundaki sorular karşısında, eşit mesafesini koruduğunu yazdı.

Gazete haberinde Stewart’ın, Lefkoşa’nın Rum kesiminde bulunan Hilton Otel’de gerçekleştirilen Economist toplantısından ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamalara yer verirken Pile’deki ara bölge içerisinde yer alan çalışmaların dün öğleden sonra itibarıyla başlamadığını da yazdı.

Habere göre Stewart, Pile’de sağlanan uzlaşmanın umut verici bir işareti teşkil ettiği şeklindeki görüşünü yinelerken gerilime yol açan açık sorunların çözümlenmesi gerektiğinden de söz etti.

Pile’deki ara bölgede ortaya çıkan sorunun özünden ve Türk tarafınca uzlaşmanın sorgulanmasından bahsetmekten kaçınan Stewart her iki tarafın, bölgede sağlanan anlaşmaya bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi.

Stewart “Bu zorluklar doğaldır. Anlaşmaların uygulanması her zaman zordur” şeklinde konuşurken zorlukların çözüleceğine dair temennisini dile getirdi.

Pile’deki çalışmaların ne zaman başlayacağı sorusu üzerine Stewart, herkesin dönmeye hazır olduğu zaman çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Gazete, BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Basın Sözcüsü Aleem Siddique’ın da aynı çizgide hareket ettiğini yazdı.

Habere göre, Rum Haber Ajansı’na açıklama yapan Siddique, çalışmaların başlamasının an meselesi olduğunu belirtti.

Politis gazetesi “Uzlaşma Havada Duruyor” başlıklı haberinde “ara bölgenin statüsüne sürekli itiraz eden Kıbrıs Türk tarafının tepkisinin ardından Pile’deki çalışmaların durdurulmasının, Pile konusunda sağlanan anlaşmanın çökmesi konusunda yoğun endişe yarattığını” yazdı.

Çalışmaların yeniden başlaması gecikirse, BM’nin Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrısl Rum tarafıyla vardığı anlaşmanın o kadar havada kalacağını savunan gazete BM’nin ise çalışmaların en kısa zamanda yeniden başlayacağına dair ihtiyatlı iyimserliğin bulunduğunu açıkladığını yazdı.

Gazete Stewart’ın dünkü açıklamalarına da yer verdi.

-Letimbiotis

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Pile konusunda yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının, Pile’deki çalışmaların yeniden başlamasına yönelik gelişmeleri beklediğini söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının, UNFICYP ile temas halinde olduğunu söyleyen Letimbiotis, kısa duraklamanın ΒΜ’nin talebi üzerine yapıldığını ifade etti.

Pile’deki çalışmaların dün de başlamamasını yorumlaması istenen Letimbiotis, çalışmaların neden ilerlemediğinin bilindiğini, devamı gelmeyen küçük gerginliklerin veya olayların yaşandığını söyledi.

Barış Gücü’nden çalışmaların devam edeceği ve uzlaşmanın bütünün yerine getirileceğini garanti altına almasını beklediklerini söyleyen Letimbiotis, BM ile Kıbrıs Türk tarafı arasında imzalanan belgeyi bilip bilmediği şeklindeki soru üzerine ise, Kıbrıs Rum tarafı ile Barış Gücü arasında sağlanan uzlaşmanın ne öngördüğünü bildiğini ifade etti.

Letimbiotis, Barış Gücü ile sağlanan uzlaşmanın öngörüleri içerisinde yer almayan herhangi bir çalışmanın kabul edilmesinin söz konusu olmadığını daha önce açıkladıklarını söyledi.

Bu uzlaşmanın sağlandığı ilk andan itibaren kendi samimi siyasi iradelerinin, sağlanan anlaşmanın tüm öngörülerinin tamamlanması yönünde olduğunu söyleyen Letimbiotis, ayrıca Pile’deki “Türk oyunlarının” arkasında, Kıbrıs Türk tarafının, sağlanan anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi taleplerinin bulunduğuna dair bilgileri de yalanladı.

Letimbiotis, anlaşmanın; Ağustos ayındaki olayların ardından çıkarılmaya çalışılan krizin göğüslenebilmesi için Kıbrıs Rum tarafının girişimlerinin sonrasındaki, yoğun ve ayrıntılı istişarelerin bir sonucu olduğunu belirtti.

Letimbiotis açıklamasında ayrıca kendi girişimlerinin selamlanmasının nedeninin, sadece iki toplumun yararına olan çalışmaları öngörmesinin değil yapıcı öneriler içerisinde krizlerin nasıl çözümlenebileceğine dair bir örneği de teşkil etmesi olduğunu ifade etti.

Haravgi gazetesine göre, Letimbiotis açıklamasında anlaşmanın tamamlanmasına yönelik aynı siyasi iradeyle çalışması için Kıbrıs Türk tarafına da çağrıda bulundu.

Haravgi gazetesi Stewart’ın açıklamalarını “Stewart: Pile’deki Ortak Zemin Diğer Konular İçin Ümit Verici İşaret” şeklinde verdi.

Alithia gazetesi ise Stewart’ın açıklamasını “Kıbrıs Sorunu Çözümlenmedikçe Gerginlikler Kalacak” başlığı altında aktardı.