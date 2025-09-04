Akçicek’te faaliyet gösteren bir taş ocağında çalıştığı sırada 1 milyon TL’yi zimmetine geçiren şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 2023–2024 yılları arasında Akçicek’te faaliyet gösteren bir taş ocağında kum ve çakıl tesisinde sorumlu olarak çalışan M.İ’nin (E-36), müşterilerden temin ettiği toplam 1 milyon TL’yi şirket muhasebesine yatırmayarak tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da yola saçılan para çalındı

Gazimağusa’da önceki gün bir akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan bir sürücünün, aracının üzerinde unuttuğu cüzdanın yere düşmesi sonucu yola saçılan toplam 1300 euro ile 5 bin TL’nin kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındığı tespit edildi.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.B (E-49) tutuklandı.

-Girne’de yatak odasından para çalındı

Girne’de 28 Ağustos’ta bir evde arkadaşlarıyla birlikte kalan A.V.F’nin (E-44), yatak odasında muhafaza edilen 7 bin 400 ABD Doları nakit parayı tasarrufuna geçirdiği belirlendi.



Zanlı, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

-Lapta’da cep telefonu hırsızlığı

Lapta’da 6 Haziran’da bir evin bahçesinde masa üzerinde bulunan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.T. (E-19) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.