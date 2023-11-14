Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın, Pile’deki çalışmalarla ilgili olarak iki tarafla temaslarını dün de sürdürdüğü belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Pile konusundaki temaslarını dün de sürdürdüğünü, durumun ise şimdilik aynı şekilde devam ettiğini yazdı.

Habere göre, yetkili bir kaynak Rum Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada sağlanan uzlaşmanın var olduğunu, sarf edilen çabanın ise (uzlaşmanın) normal şekilde hayata geçirilmesi olduğunu ve durumların pratikte nasıl gelişeceğinin de ortaya çıkacağını belirtti.

UNFICYP Basın Sözcüsü Aleem Siddique ise yaptığı açıklamada “Barış Gücü askerlerinin bölgeyi gözetlemesiyle durumun aynı şekilde devam ettiğini, Stewart’ın temaslarını bugün (dün) de devam edeceğini” söyledi.

Gazete haberinde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen Pazar günü yapmış olduğu “bölge sakinlerinin Pile konusundaki çabayı selamladığı, amacın ayrıca bir yandan ara bölgenin statüsünün ihlal edilmemesi diğer yandan da Türk askeri açısından herhangi askerî bir avantajın oluşturulmaması olduğu” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.