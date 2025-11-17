15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Türkiye'den gelen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM PARTİ) ziyaret etti.

TAM PARTİ’den verilen bilgiye göre, Uysal ve beraberindeki heyeti, TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş ve Partinin Genel Koordinatörü Ertan Kaygan tarafından genel merkezlerinde ağırlandı.

-Denktaş:"Güçlü bir lobi faaliyetine ihtiyacımız var"

TAM PARTİ Kurucusu Denktaş, görüşmede, gelinen noktada, Türkiye ve KKTC’nin dünyaya Kıbrıs sorunu hakkında çok güçlü bir lobi faaliyeti yapması gerektiği görüşünü belirtti.

“Rum tarafı yıllardan beri Yunanistan ile bunu çok iyi başarıyor. Biz derdimizi anlatamıyoruz. Oysa biz 60 cumhuriyetinden hak elde etmedik. Hak devrettik. Bunu dünyaya anlatmak için bir takım formüllerimiz var" diyen Denktaş, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıslı Türklere ait olan 2 koltuğu hatırlattı.

Denktaş, Güney'de yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleriyle aynı zamanda yapılacak bir seçimle KKTC'de de iki temsilcinin seçilip Brüksel'e gönderilmesi gerekliliğini anlattı. Denktaş, "Bu iki temsilcinin tek görevi AB parlamentosu içinde Kıbrıs gerçeklerinin bilinmeyen yüzünü parlamenterlere anlatmak için gece gündüz demeden çalışmak olmalıdır" dedi.

DP Genel Başkanı Uysal’ın da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını dilerken, TAM PARTİ'ye de başarılar dilediği ifade edildi.