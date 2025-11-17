Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda üç yasa tasarısı daha onaylanarak, bugünkü toplantı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 24 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Toplantıda, ek sunuş yapılarak, İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin Genel Kurul devam ederken çalışmasına olanak sağlanmasına ilişkin tezkere de onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin tasarıya ilişkin raporu okundu. Komite Başkanı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, tasarının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Madde madde görüşülmesi sonrasında yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurul’da ardından Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu okundu. Komite Başkanı Yasemi Öztürk, tasarının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Yasa Tasarısı madde madde görüşülmesi sonrasında oy birliğiyle onaylandı.

Toplantıda ayrıca, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu Komite Başkanı Sunat Atun tarafından okundu. Atun, tasarının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini kaydetti.

Madde madde görüşülmesinin ardından yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı.

Daha sonra Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay, Komitenin, Sağlık ve Çevre Bakanlığına Bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Lefke, Güzelyurt, Mağusa, Akdoğan, İskele ve Mehmetçik Bölgelerini Kapsayan Sayıştay Denetim Raporuna ilişkin raporu okudu.

Raporun sunulmasının ardından Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, varılan mutabakat gereği güncel konuşmaların geri çekildiğini belirterek, bugünkü birleşimin tamamlandığını söyledi.

Bir sonraki toplantı 24 Kasım Pazartesi günü yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetleri birlikte yapılacak. Toplantı saat 10.00’da başlayacak.