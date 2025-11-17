Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 24 Kasım’a kadar hava genelde bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesinin 18-24 Kasım dönemini kapsayan hava tahminine göre, hava parçalı bulutlu, zaman zaman çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde, periyodun ilk yarısında 23-26 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 27-30, sahillerde de 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.