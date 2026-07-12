Haravgi’de yer alan habere göre, Stefanu, AKEL’in Kıbrıs müzakerelerinin, o zamana kadar sağlanan tüm görüş birlikleri muhafaza edilerek veüzerinde mutabakata varılan meselelere “yeni fikirler” dahil edilmesine dair her türlü çaba reddedilerek, 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine dair istikrarlı tezini yinelediğini kaydetti.

Stefanu, AKEL’in koşulsuz bir şekilde, BM Genel Sekreterinin yeni bir girişim üstlenmesinden yana olduğunu da dile getirdi.

AKEL açısından çıkmazın uzamasının, yeniden birleşme perspektifinin aleyhinde çalışan bir konu olduğunu da ifade eden Stefanu, çözüm için acele ettiklerini, zamanın geçmesinin çözüm sağlanması olasılığını zorlaştırdığını savundu.

BM Genel Sekreterinin yeni çabasına destek belirten Stefanu, perde gerisinde gayriresmi bir şekilde tartışılan Kıbrıs sorunuyla alakalı senaryolara da atıfta bulundu.

-Kalopsidiotu’nun açıklaması

Gazetede yer alan başka bir habere göre ise AKEL polit büro üyesi Stavri Kalopsidiotu, Kıbrıs sorunuyla ilgili verdiği demeçte, Kıbrıs sorunundaki fırsat penceresinin sonsuza kadar açık kalmayacağını ifade etti.

Açıklamasında müzakere kazanımlarına karşı çıkılmasının tehlikeler barındırdığını savunan Kalopsidiotu, BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu raporunun ise "şaşkınlık yaratmadığını" belirtti.

Kalopsidiotu, en kısa sürede olumlu bir sonuca varılması hedefiyle yapıcı yaklaşımlarla gerekli siyasi iradeyi göstermesi gerekenlerin iki lider olduğunu da kaydetti.