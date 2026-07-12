Kathimerini gazetesi, “NATO Aracılığıyla Kıbrıs Sorunu- AB ve İttifak Erdoğan’a Baskı Yapıyor” başlıklı haberinde, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, NATO zirvesinin ardından geçen perşembe akşamı gerçekleştirilen akşam yemeğinde “ilgili sinyalleri” Türkiye liderliğine gönderdiklerinin görüldüğünü yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yarın Paris’e gideceğini ve Paris’te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le Kıbrıs sorununun Avrupa-Türk dosyasıyla ilişkilendirilmesinin detaylı olarak ele alınacağını yazan gazete, beş taraflı konferansın Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması amacıyla ağustos ayı başında toplanacağından söz ettiğini iddia etti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Atlantik yönelimi yanı sıra NATO meselelerinin hem uluslararası hem de ulusal düzeyde tartışmaya dahil edilmesi gerektiği de belirtildi.

Gazete “Büyük Resim” ara başlıklı haberinde ise Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili olarak haftalar öncesinde Türk basını yanı sıra Yunan ve Rum basınına sızanlara rağmen, BM Genel Sekreterinin arzusunun, müzakere masasına kademeli olarak dönülmesi için Kıbrıs sorunuyla ilgili başarılı bir uluslararası konferansın akabinde, yaz sonuna kadar konuya belirli bir yön verilmesi için Amerika-Türk ve Avrupa-Türk ilişkileri düzeyindeki görüş birliğinden yararlanması şeklinde olduğunu savundu.

Haberde, bu yaklaşımın geçmişteki görüş birliklerine aynı zamanda Kıbrıs sorununun özündeki meselelere (güvenlik, garantiler ve yönetim) odaklanıyor göründüğü kaydedildi.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le yaptığı görüşmenin ardından iki devlet çözümüyle ilgili olarak kamuoyundaki açıklamalarına rağmen, Ankara’nın sahada iki devlet çözümü boyutunda ısrar etmeyeceği göz önüne alındığında, AB’nin sürece katılımına dair yaklaşımın Türkiye’ye yönelik başarılı bir teşvik unsuru oluşturduğu da ileri sürüldü.

NATO’nun Kıbrıs sorununda güvenlik garantörü olarak sahip olduğu boyutun, en azından kamuoyunda Kıbrıs sorunuyla ilgili tartışmalara dahil edilecek bir konu gibi göründüğünü de yazan gazete, Kıbrıs sorunuyla ilgili garantilerin çözümün ardından NATO entegrasyonunun bir biçimine dahil edilme olasılığının ise oldukça uzak bir senaryo olarak addedildiğini ifade etti.

Haberde, Ankara’daki NATO zirvesinde AB liderliğinin, Kıbrıs sorununun “Avrupa'dan alacağı karşılıkla" ilişkilendirilmesi konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baskı yaptığı da kaydedildi.