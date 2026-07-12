Haravgi’nin “İnşaat Alanlarında Çalışanlar Alet Gibi Kiralanıyor” başlıklı haberine göre, salı günü Ksilofagu’da yabancı uyruklu gruplar arasında yaşanan olaylar üzerine sendikalar, işçilerin “Alet gibi kiralanarak kaçak çalıştırılıyor olmasının endişe verici boyutlara ulaştığı” uyarısında bulunarak, derhal tedbir alınmasını istedi.

Sendikalar, işçilerin, şirketler tarafından inşaatlarda geçici olarak çalıştırılmasının, inşaat ve turizm sektöründe geçici istihdamı yasaklayan ilgili yasaya tamamen aykırı olduğuna vurgu yaptı.

“Bazı işverenlerin toplu sözleşmeleri ve diğer kuralları çiğnediklerini, işçileri eşya gibi kiraladıklarını” da kaydeden sendikalar, konuyu Rum Çalışma Bakanı Marinos Muşuttas’a iletti.