Yeniboğaziçi Sanayi Bölgesi’nde, dün, 63 yaşındaki H.G'nin gerekli önleyici tedbirleri almadan spiral makinesiyle kendi ağılında iş yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların ağıl yanında bulunan balyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Polis Basın Bülteni'ne göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, toplam 600 adet vigo balyası yanarak zarar gördü.
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Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polisin soruşturması sürüyor.
Kaynak: rss