“Sözleşme ile maliyet artışları da, elektrik fatura bedelleri de katlanarak artacaktır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, hükümetin, halktan gizli, yangından mal kaçırır gibi kamuoyuna hiçbir bilgi vermeden AKSA ile sözleşme imzaladığını, sözleşmenin koşullarının beklenilenden çok daha kötü olduğunu ileri sürdü.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, AKSA’ya bir yılda fazladan ödenecek rakamla KIBTEK’in AKSA’nın toplam kurulu gücü kadar santral yatırımı yapabilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

"Kıbtek’te vurgunu önleyeceğim, kablo ile ucuza elektrik getireceğim” denilerek tarihin en büyük vurgununa imza atıldığını savunan Şahiner, “Ancak halkını sevmeyen, kendi menfaatlerini toplumun çıkarlarının üstünde gören bir iktidar; halkın kanını emecek böyle bir ihanet belgesine imza atabilir” dedi.

Sözleşmeyi, “Halka İhanet sözleşmesi” olarak nitelendiren Şahiner, hükümetin bilinçli ve organize biçimde enerji konusunda yatırım yapmayarak, bunun yerine Kamu İhale Yasası’nda değişiklik yaptığını, ihaleleri iptal ederek, doğrudan ve adrese teslim alımların önünü açıp, ihalesiz alımlarla KIBTEK’i milyonlarca dolar zarara uğrattığını ileri sürdü.

Hükümetin elektrik kesintilerini KIBTEK’te alın teri döken çalışanların üzerine atmaya çalıştığını görüşünü dile getiren Şahiner, şöyle devam etti:

“15 yılda bu ülkede elektrik faturası ödeyen herkesin cebinden fazladan çıkacak olan 1 milyar dolara yakın para, AKSA’nın kasasına girecek.

Dolar üzerinden imzalanan sözleşme; ilgili şirketin kurulu santrallerinin bedelinin tümünü 1 yıl içerisinde bu halka ödetecek bir rantın ve peşkeşin belgesidir.

Sözleşme ile maliyet artışları da, elektrik fatura bedelleri de katlanarak artacaktır. Sözleşmenin yürürlükte kalması durumunda, Kıbrıs Türk Halkı 15 yıl boyunca yenilenebilir, temiz ve ucuz enerji tüketmek varken, zehir soluyarak ödenemeyecek fahiş elektrik faturaları ile karşı karşıya kalacaktır.

Sözleşmeye eklenen ‘‘kablo’’ kelimesi, ilgili maddelerde yapılan kelime oyunları; elektrikte kesintisiz üretimi ve kapasite arttırımını değil, vatandaşın cebindeki parayı gasp ederek AKSA’nın kasasına koymayı hedeflemektedir. Bunun adı düpe düz halkı kazıklamaktır, vurgundur, peşkeştir, halka ihanettir.”