Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Murat Gören ve 15 yaşındaki M.İ’nin ardından aranan Mahmut Fırat Gürler de tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, zanlı Mahmut Fırat Gürler’in "Soygun ve ciddi darp" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 02.07.2023 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Surlariçinde umumi bir yer olan Mehmet Ali Rıza Sokak üzerinde müşteki Koral Kalkan’ı, ciddi şekilde darp edilip üzerinde bulunan Samsung a20 marka cep telefonu ve 150 Euro ve 7000 TL nakit para üzerinden zorla alınıp soygun suçu işlendiğini anlattı. Polis, olayın polisin bilgisine 03.07.2023 tarihinde geldiğini ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, müştekiden temin edilen ifadesinde olayda kendisini 5-6 kişinin darp ettiğini ve üzerinde bulunan paraları ve cep telefonunu aldığını söylediğini anlattı. Polis, 03.07.2023 tarihinde mesele ile bağlantısı görülen ve halen bu meseleden dolayı tutuklu bulunan Murat Gören ve M.İ.’nin tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak 27.07.20023 tarihinde huzurda bulunan zanlı Mahmut Fırat Gürler'in de bu yapılan soruşturmada bu olaya methaldar olduğunun tespit edilip, aynı gün aleyhinde derdest emri temin edildiğini anlattı. Polis, zanlının 29.07.2023 tarihinde zanlı Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, meselede halen daha aranmakta olan şahıslar ve bulunamayan emareler olduğunu belirterek, zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki etme ihtimali kuvvetle muhtemel olduğundan 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.