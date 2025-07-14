Bakanlar Kurulu, sosyal yardım miktarları ile cemile yardımlarına artış yapılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Sosyal Yardımlar Tüzüğü tahtında verilen sosyal yardım miktarlarına yüzde 17,79 oranında konsolide edilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, "cemile yardımları" kaleminden maaş çeken toplam 5 kişinin maaşlarına da yüzde 17,79 oranında bir artışın 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilmesine ve oluşacak maliyetin, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Cemile Yardımları" kaleminden karşılanmasına karar verdi.