Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde, Sosyal Hizmetler Dairesi personeline yönelik "Erişilebilirlik Eğitimi "Semineri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Seminere Sosyal Hizmetler Dairesi personelinin yanı sıra; çocuk yuvası, huzurevi ve engelli rehabilitasyon merkezlerinin personeli ile Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı çalışanları, belediyelerden ilgili birimler ve üniversitelerdeki öğretim üyeleri de katılarak katkı koydu.

Eğitim semineri çerçevesinde, katılımcılara Türkiye’deki erişilebilirlik mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgi verildi.