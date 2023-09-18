SOS Çocukköyü Derneği uzmanları yaz boyu süren Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları’nda ortaöğretim ve lise dönemi öğrencilerine “Çocuk Hakları ve Sorumlulukları” eğitimleri verdi.

Eğitimleri, SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Program Geliştirme Sorumlusu Fatma Amcaoğlu ve Aile Güçlendirme Programı Uzman Sevgi Özbarışçı ile psikoloji alanında Fezile Yeşildal, Asya Peynirci ve sosyal hizmet alanında Yonca Hançer verdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, “SOS Çocukköyü Derneği olarak gittiğimiz her yere çocuk haklarını da götürüyoruz. Çocukların, hakları olduğunu bilmelerinin yanı sıra sorumluluklarının da olduğunu bilmelerini önemsiyoruz” diyen SOS Çocukköyü Derneği uzmanları, eğitimlerin çocuklara ve gençlere bilgiyi oyunlaştırarak verildiğini belirtti.

Avrupa Konseyi’nin çocuklara insan haklarını anlatmak için hazırladığı Pusulacık kitabından faydalanarak hazırlanan eğitimin içeriğinde, çocukların ve gençlerin katılımıyla oyunlar oynandı; bu sayede her bir çocuk ve genç kendi bireysel hak ve sorumluluğunu öğrendi.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İLE HER ZAMAN YAN YANA

Gençlik Dairesi’nin kuruluşundan bugüne sürdürdüğü Kantara Gençlik Kampı’nda bu yıl 1000 civarı öğrenci ağırlandı. Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın bu yılki “Çocuk Hakları ve Sorumlulukları” aktarımlarından dolayı SOS Çocukköyü Derneği’ne teşekkürlerini sundu ve şunları söyledi:

“Ülkemizin temel taşı olan çocuk ve gençlerimizin her anlamda donanımlı birer birey olmaları en önemli gayemiz ve daire politikalarımızdan biridir. Bu bağlamda SOS Çocukköyü Derneği uzmanlarının 10 dönemdir gerçekleştirdiğimiz yaz kamplarında bu yıl 1000 civarı gencimize verdiği Çocuk Hakları Eğitimlerini oldukça önemsiyor ve iş birliği için teşekkür ediyorum.”