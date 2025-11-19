SOS Çocukköyü Derneği, çocuk haklarının ertelenemez ve pazarlık konusu edilemez olduğunu vurguladı.

Dernek, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, her çocuğun güvenliği, sağlığı, eğitimi ve korunmasının gündelik yaşamın ayrılmaz parçası olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, yıllardır dile getirilen çözüm önerilerinin hayata geçirilmemesinin çocukların geleceği açısından büyük kayıp olduğu ifade edilerek, bu kapsamda, 2022’de düzenlenen “Çocuk Hakları Çalıştayı” sonucunda hazırlanan Çocuk Hakları Ulusal Eylem Planının bekletilmeden uygulamaya konulması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) etkinleştirilmesi, Sosyal Hizmetlerin bütçe ve personel açısından güçlendirilmesi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, çocuk hakları ihlallerine ilişkin düzenli istatistiklerin toplanması ve okullarda “Çocuk Koruma Politikalarının” vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Dernek, çocuk hakları ihlallerinin görmezden gelinmesinin yalnızca bugünü değil, toplumun yarınını da çürüttüğünü belirterek, “Bugün önlenmeyen her ihmal ve istismar vakası, yarın telafisi mümkün olmayan yaralar bırakıyor” ifadelerine yer verdi.

SOS Çocukköyü Derneği, karar vericileri, kurumları ve toplumu sorumluluk almaya davet ederek, “Artık bekleme lüksümüz yok, çocuklar bekleyemez” mesajını verdi.

Açıklamada ayrıca, şüpheli bir çocuk ihmali veya istismarı durumunda vatandaşların ALO 183 hattı, ALO 155 Polis hattı, Sosyal Hizmetler veya SOS Çocukköyü Derneği’ne başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.