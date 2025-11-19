Dışişleri Bakanlığı’nın 1 Milyar 663 Milyon 958 bin TL’lik bütçesi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı da katıldı.

-Şahiner

Bütçe üzerine ilk sözü Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Salahi Şahiner aldı. Şahiner’in bazı kalemlerdeki artışa yönelik sorularını Mustafa Lakadamyalı yanıtladı.

-Candan

CTP Milletvekili Armağan Candan ise, bakanlık bütçesinin yetersizliğine ilişkin çok büyük değişiklik olmadığını dile getirdi. Yurtdışı temsilciliklerindeki bakanlık personelinin kısıtlı imkanlarla çalıştığını söyleyen Candan, özellikle Kıbrıslı Rum muhataplarına oranla dezavantajlı konumda olan yurt dışı temsilcilerinin Kıbrıslı Türklerin sesinin duyurulmasında çok önemli olduğunu söyledi.

AKPA, TDT, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Meclis’in çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Candan, bakanlık personelinin bu çalışmaya büyük katkı koyduğunu vurguladı. Strazburg’da Aralık ayında önemli bir toplantı olacağını dile getiren Candan, mülkiyet ve taşınmaz mal konularında birlikte koordinenin önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Devleti olarak İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olmalarına rağmen İslam Dostluk Spor Oyunlarında yer alınmamasının üzücü olduğunu söyleyen Candan, elde edilen temsiliyetlerin bu ve buna benzer alanlarda da önünün açılması için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede yeni bir cumhurbaşkanı seçildiğine dikkat çeken Candan, Cumhurbaşkanlığı’nın dünyaya açılan pencere açısından önemimin bilindiğini belirtti. İlerleyen dönemde Kıbrıs konusunda hareketlenmeler yaşanabileceğini ifade eden Candan, bölgede de ilişkilerin yeni bir döneme doğru şekillendiğini söyledi.

Candan, özellikle dış ilişkiler alanında Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Meclis’in eş güdüm içerisinde çalışmasının önemini vurguladı.

Armağan Candan, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşleri ise genel kurul aşamasında dile getireceklerini kaydetti.

-Ertuğruloğlu: “Kıbrıs sorunu statü sorunudur”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, Candan’ın yurtdışındaki temsiliyet konusunda beklentilerinin haklı olduğunu ancak ideal koşullara sahip olunmadığını söyledi.

Brüksel ve Strazburg’da Kıbrıslı Rumların yoğun temsiliyeti olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, ciddi maddi sıkıntılarla ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ancak Brüksel’de istedikleri kadar faal olamadıklarını belirtti. Ertuğruloğlu, “Brüksel KKTC açısından kilitlenmiş bir yerdir ve bunun düzeltilme olasılığı sıfırdır” diye konuştu.

Brüksel’de temsilcileri olduğunu ve olacağını ancak Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda yaptığı yanlışın gerçekleştirilen sınırlı temasla düzeltilme olasılığının sıfır olduğunu yineleyen Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun statü sorunu olduğunu vurguladı.

-“BM Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcı değil, tavsiye niteliklidir”

“BM Güvenlik Konseyi kararlarının hiçbiri bağlayıcı değil, tavsiye niteliklidir” diyen Ertuğruloğlu, “Yaşadığımız sıkıntıların sorumlusu kimdir?” sorusunun sorulması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yaptığı, “Masanın kurulmasına uygun bir atmosfer var” açıklamasının ne anlama geldiğini soran Ertuğruloğlu, bakanlık olarak üstlendikleri görev gereği takip edecekleri bir siyaset olduğunu vurguladı. Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Federasyon defteri kapanmıştır. Adada iki egemen eşit devletin varlığı ve iş birliğiyle şekillenecek politikayı büyük bir kararlılıkla vurgulamaya devam edeceğiz. Eleştirilere de alıştık… Ulusal dava sadece Kıbrıs Türkü’nün değil, Türk ulusunun hakkını, hukukunu ve çıkarlarını ilgilendiren davadır. Kimsenin partisel ihtirası ve egosu ulusal davaya zarar verecek şekilde gündeme gelemez.”

-“Bu ikilem devam edemez. Bu ikilem ulusal davaya zarar verir. Egemen eşitliğin sorgusuz, sualsiz politikamız olması gerekir”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak açıklamasına değinen Ertuğruloğlu, “Egemen eşit iki ayrı devlet politikasında iki ayrı devlet, iki ayrı egemenlik vardır” dedi.

“Eşit egemenlik ve egemen eşitliğin” farklı şeyler olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, egemen eşitliği savunduklarını kaydetti. “Bu ikilem devam edemez. Bu ikilem ulusal davaya zarar verir. Egemen eşitliğin sorgusuz, sualsiz politikamız olması gerekir” diyen Ertuğruloğlu, “Rum tarafının hedefleri, icraatları hiç mi önünüze gelmiyor” diye sordu.

Erhürman’ın bir gazete manşetine taşınan “Masanın kurulması için uygun atmosfer var” sözünü yineleyen Tahsin Ertuğruloğlu, dışişlerinin izlediği politikanın değişmediğini ancak Erhürman’ın açıklamalarıyla algı yaratmaya çalıştığını söyledi.

-Candan

Bunun üzerine yeniden söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan, Dışişleri Bakanının gazete kupürleriyle konuşmasını eleştirerek, “O cümle, hangi sözlerin önünde veya arkasında söylendi. Bunu bilmeden konuşup provokasyon yapıyorsunuz” iddiasında bulundu.

Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklamasını dinleyip, dinlemediğini sordan Candan'ı yanıtında "Aldatmaca oynamaya meraklıysa oynasın, ben de onu deşifre etmeye devam edeceğim” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Candan arasında bir süre karşılıklı konuşmalar ve tartışma yaşandı.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise konuşmasında, “İçinde bulunduğumuz süreç, bizi bir yerlere sürüklemeye aday. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak boynumuzun borcudur” dedi.

Uluçay, Ankara’daki görüşmenin ardından her iki cumhurbaşkanı tarafından verilen mesajın önemli olduğunu belirterek, “Nihai hedef, Kıbrıs Türk halkının uluslararası arenada hak ettiği yeri almasıdır. Liman aynı limandır. Bu nedenle, bu 5 yıllık süreç çok önemli” dedi. Uluçay, dünyaya verilecek mesajlara hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

-Ertuğruloğlu: “Hedefte bir değiliz”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yeniden söz alarak, Kıbrıs konusunda 180 derece görüş farklılıkları olduğunu belirterek, “Siyasi eşitlikten değil de, egemen eşitlikten uzak duruyorsak, bu onların ekmeğine yağ-bal sürer. Bunun yapılmaması lazım. Bizim savunduğumuz politikanın yanlışı yok. KKTC bu tartışmayı kendi içinde çözmedikçe hedefte bir olamayız” dedi.

"Suçluluk kompleksinden çıkalım. Bizim suçluluğumuz yok. Gidişat doğru değil. Hatayı yapan BM Güvenlik Konseyi’dir. Avrupa Birliği’dir.” diyen Ertuğruloğlu, “Hedefte bir değiliz.. Egemen eşit iki devlet noktasında bir değiliz" şeklinde devam etti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, Kıbrıs Türk halkının kendi iradesine sahip çıktığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde verilen mesajın net olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul edildi. Komite TAK bütçesini ele almaya başladı.