Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) başlattığı “Uray Sokak Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi” kapsamında yapımı tamamlanan "ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi" ile “Tiyatro ve Performans Sahnesi” bugün düzenlenen törenle açıldı.

ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesinde 4 dans stüdyosu, 3 çok amaçlı stüdyo, bir laboratuvar, galeri alanı, öğrenci dinleneme alanları, soyunma odaları, açık hava etkinlik merkezi ve Lefkoşa Belediyesi Tiyatrosu ile birlikte kullanılacak “Tiyatro ve Performans Sahnesi” yer alıyor.

ARUCAD Lefkoşa Kampüsü Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde gerçekleştirilen açılış töreninde, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın ve ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa birer konuşma yaptı.

-Harmancı: “ARUCAD, bu projede büyük bir dönüşüm hikayesi başardı”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, açılışta yaptığı konuşmada, Osmanlıca'da "Belediye Meclisi" anlamına gelen Uray Sokak’ın çok önemli bir sokak olduğunu dile getirdi.

Harmancı, kurulduğu 1930'lu yıllarda Bandabuliya'nın bölgeye çektiği ekonomik ve idari yapının hem savaş, hem de göçler nedeniyle başka noktalara kaydığını söyledi. Çok şeffaf bir süreçle ihaleyi alan ARUCAD'ın, yeniden canlandırmayı hayal ettikleri bölgede büyük bir dönüşüm hikayesi başardığına dikkati çeken Harmancı, emek veren herkese teşekkür etti.

Belediye olarak bu bölgenin çok önemli bir kültür-sanat fonksiyonuna kavuşabileceğine inandıklarını kaydeden Harmancı, amaçlarının surlar içini kentin yeniden önemli bir sosyal merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

Harmancı, gelen bir soru üzerine Lefkoşa'nın hem güney, hem de kuzeyinde yer alan iki Bandabuliya’nın birleşmesiyle ilgili bir sıkıntısı olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Ara bölgede çok ciddi yatırıma ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bu bölgede 1974’ten itibaren hayat durmuş durumdadır. Oradaki kanalizasyon sisteminin yenilenmesi lazım. Yağmur suyu sisteminin yenilenmesine ihtiyaç var. Ara bölgede kalan ve tehlike oluşturan binaların kültürel varlık formunun korunması gerekiyor.”



-Erbil Arkın: “Gurur duyacağımız bir şehrimiz olsun”



ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın da konuşmasında, çalışma anlayışı hakkında bilgi vererek, “Benim görevim bir şeyleri başlatırken daha ilerisini görmektir. Hedef, on beş, yirmi, yirmi beş, elli, yüz sene devam edebilmektir" dedi. “Restore edilmiş binalar, gurur duyacağımız bir şehrimiz olsun.” diyen Arkın, hedeflerinin torunlarının torunlarının görebileceği güzel mekanlar yaratmak olduğunu kaydetti.

Erbil Arkın, başta LTB Başkanı Mehmet Harmancı olmak üzere projeye katkısı olanlara teşekkür ederek, “Devam edeceğiz. Durmayacağız.” dedi.

-Sinan Arkın: “Adada eşi olmayan bir mekân yarattık”

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın ise konuşmasında, ARUCAD’ın, kuruluşundan bu yana üç ana hedef doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Arkın, amaçlarının öğrencilerine çağın gereksinimlerine yanıt verecek eğitim ortamı sunmak, Kıbrıslı tüm sanatseverlerin sanata tutkularını yaşayabilecekleri ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri bir çekim merkezi sunmak ve sahip çıkacakları kültürlerini nesiller boyu yaşatmak olduğunu belirtti.

Tamamlanan Bandabuliya kampüsüyle bu hedeflerin hepsine doğru büyük bir adım attıklarını belirten Arkın, performans ve dans stüdyoları, oda tiyatrosu, bilgisayar destekli ses tasarım stüdyosu ve ortak alanlarla performans sanatları için adada eşi olmayan bir mekân yarattıklarını söyledi.

Arkın, Baldabuliya’nın restorasyon sürecinin zorlu bir süreç olduğunu da aktararak, mekânı ayağa kaldırmak için katkı veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Karaboğa, ileriki çalışmalar hakkında bilgi verdi

ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa da konuşmasında, söz konusu projenin tamamlanmasında katkısı olanlara teşekkür ederek, “Onların hayalleri, inançları ve emekleri fakültenin eğitmen ve öğrencileri olan bizlerin omuzlarına büyük sorumluluk yüklüyor.” dedi.

ARUCAD’ın en genç üyesi olan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin bu yıl sonunda ilk mezunlarını vereceğini kaydeden Karaboğa, fakülte bünyesinde Oyunculuk, Modern Dans ile Ses Sanatları Tasarımı Bölümlerinin yer aldığını belirtti.

Karaboğa, ileriki dönemdeki çalışmaları hakkında da bilgi vererek, “Hayallerimizle, emeklerimizle ve üretimlerimizle Kıbrıs’ın vefakâr, kadirşinas ve sanatı yürekten destekleyen insanlarına layık olabilir, takdirlerini kazanabilirsek ne mutlu bize!” ifadesini kullandı.

Açılış konuşmaları sonrasında, Karaboğa katılımcılara restorasyonu tamamlanıp, bugün açılışı yapılan binalar hakkında bilgi verdi.