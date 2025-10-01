(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz sentetik cannabionid (Bonzai) alma ve tasarrufu suçundan tutuklanan 41yaşındaki Sıdıka Tuğrul yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Muhammet Bilalcan Altun mahkemede olguları aktardı. Polis, 23 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen bir ekip tarafından aracıyla seyir halinde olan zanlının durdurularak, üzerinde ve aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının cüzdanında bir gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında da arama yapıldığını, 35 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde kendi içimliği için 19 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir şahıstan 40 gram olarak 23 bin TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.