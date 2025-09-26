(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen resmi evrakı sahteleme, sahte belge düzenleme, yetkisiz belge temin etme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan Faezeh Yosuefzade mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli memuru Ali Erdelhun mahkemeye olguları aktardı. Polis, 7 Ocak 2025 tarihinde YÖDAK’ın zanlının diş fakültesi diplomasının sahte olduğuna dair polise bilgi verdiğini ve araştırma başlatıldığını söyledi. Polis, Lefkoşa’da bir üniversitede diş hekimliği fakültesinde eğitim gören zanlının, mezun olması için tekrar 15 ders daha alması gerektiğini ancak 2020 yılı Haziran ayında mezun olduğuna dair sahte diploma ve sahte transkript temin ettiğini ve bu belgelerin Milli Eğitim Bakanlığında onayladığına dair sahte evrak hazırlandığını açıkladı. Polis, zanlının 18 Eylül’de tutuklandığını, evinde yapılan aramada sahte diploma ve transkriptin yanı sıra okuduğu üniversite adına 3 adet belge bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, sahne diploma üzerindeki diploma numarasını araştırdıklarını, aynı okulun eczacılık fakültesini bitiren bir şahsın orijinal diplomasına ait olduğunu belirlediklerini aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada ele geçirilen diploma, transkript, staj yaptığına dair belge, mezun öğrencilerin Avrupa’da akademik kariyer yapmak veya çalışma için verilen diploma eki yazısı, okula ait bazı belgeler üzerinde bulunan dekan, etkili ve başhekim imzalarının sahte olduğunu, belgelerin üniversiteden verilmediğini, belgelerin yazımında kullanılan yazı karakterinin okula ait olmadığını, mühürlerin de üniversitenin mührü olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, ancak bu kadar sahte belgeyi hazırlayan şahıs veya şahısların henüz tespit edilemediğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde staj yaptığını, dolgu ve kanal tedavisi gibi klinik işlemler yaptığını iddia ettiğini, bu iddianın soruşturulduğunu belirtti. Polis, zanlının ülkeye 2015 yılında geldiğini, ancak üçüncü sınıfta 15 dersten kaldıktan sonra okula devam etmediğini, sahte diploma tarihinin ise 2020 yılında alındığını kaydetti. Polis, zanlının üçüncü sınıfı bitiremediği için staj yapamayacağını, klinik işlemini ancak dördüncü sınıfa geçebilen öğrencilerin yaptığını, zaten okuldan yapılan soruşturmada da zanlının staj yapmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde okulu bitirdiğini, eksik derslerini online olarak aldığını, diploma ve belgeleri ise uluslararası ofisten aldığını öne sürdüğünü ancak bu iddiaların da araştırıldığını, belgelerin okula ait olmadığının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının adaya geldiğinde önce Güney Kıbrıs’a yerleştiğini, orada ev aldığını, Kuzey Kıbrıs’ta üniversiteye başladığını, ancak gidiş-gelişlerde zorlandığı için kuzeyde de ev alıp, burada yaşamaya başladığını söylediğini aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı gibi bir şahsın daha sahte diploma aldığının belirlendiğini ve o şahsın yurt dışında olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ancak tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis, zanlının taşınmaz mal sahibi olduğu için kuzeyde kısa süreli oturum izni aldığını, 10 Ekim 2025’te sonlanacağını, güneyde taşınmazı olduğunu ve kaçma ihtimali bulunduğunu belirtti.

Savcı Şayan Ergüder, zanlının ileride ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını belirterek, 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı Deniz Kızılokgil'in itirazı üzerine duruşma gerçekleştirildi. Zanlının avukatı müvekkilinin yargılamadan kaçmayacağını belirterek, tutuksuz yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.