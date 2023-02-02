Fileleftheros gazetesi, Slovenya Savunma Bakanı Marjan Arec ile Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in dün Güney Kıbrıs’ta bir araya geldiklerini yazdı.

Arec-Petridis görüşmesinde, AB ortak savuma politikası ile Rusya-Ukrayna savaşı gibi konular ele alındığını yazan habere göre Petridis, Kıbrıs’ın Türkiye tarafından maruz kaldığı "kışkırtma ve tehditler” konusunda Arec’e bilgi verdi.

Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Slovenya’ya savunma iş birliği anlaşması imzalanmasının iki ülke arasında savunma ve askeri alanlarda sıkı bir işbirliğine giden yolu açacağını” belirten Petridis, Slovenya’yla mevcut dostluk ilişkilerine de vurgu yaptı.

Slovenya Savunma Bakanı Arec ise görüşme sonrasındaki açıklamasında, Slovenya ile Güney Kıbrıs arasında iyi ilişkilerin mevcut olduğunu, savunma ve güvenlik alanlarındaki yaşanan son gelişmeler sebebiyle, özellikle AB üyesi ülkeler arasında güçlü iş birliği ilişkilerinin kurulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.