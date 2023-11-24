Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle sivil toplum örgütlerine yönelik Stratejik Planlama Çalıştayı düzenliyor.

Çalıştay, 2 Aralık Cumartesi günü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) yeni binasında yapılacak. Çalıştaya, farklı tematik alanlarda faaliyet gösteren ve merkezleri Lefkoşa’da bulunan ilgili tüm sivil toplum örgütü temsilcileri davet edildi.

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Birleş, Harekete Geç, Dönüştür” projesi kapsamında yaklaşık bir yıldır yürütülen savunuculuk çalışmaları, düzenlenecek bu Stratejik Planlama Çalıştayı ile somut önerilere dönüştürülecek.

Dernek, bu çalışmanın, Lefkoşa'nın karşı karşıya olduğu mevcut ve gelecekteki zorluklara “yenilikçi çözümler” bulmayı hedeflediğini belirtti.

Dernek ayrıca, tüm imkansızlıklar ve zorluklara rağmen kamu ve sivil iş birliğini hayata geçirerek, şehrin sürdürülebilir geleceğini inşa etmeyi amaçlayan çalıştayın, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında bilgi alışverişini ve ortak çalışmaları teşvik edecek “önemli bir örnek niteliği” taşıyacağını ifade etti.

Çalıştay kapsamında düzenlenecek yuvarlak masa tartışmalarında, Sivil Toplum ve Katılımcı Demokrasi, Sağlık ve Yeşil Gündem, İmar ve Bayındırlık, Sosyal Kalkınma ve Belediyecilik, Girişimcilik ve Yerel Ekonomik Kalkınma, Afet Yönetimi ve Acil Durum ana başlıkları tartışılacak.

Açıklamada ayrıca, sınırlı yer bulunduğundan öncelikli kayıt yaptıran STÖ’lere katılım hakkı verilebileceği ve çalıştay sonuçlarının dernek internet sayfasından yayınlanarak, diğer tüm STÖ’lerin görüş ve önerilerine de açılacağı aktarıldı.

Çalıştay katılım formuna https://bit.ly/SiTi_Lefkosa_Calistay adresinden ulaşılabiliniyor. Çalıştay ve dernek çalışmalarına dair daha fazla bilgi için [email protected] adresinden irtibata geçilebileceği de kaydedildi.