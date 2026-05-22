Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde düzenlediği ilkokullar arası resim, ortaokul ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmalarında başarılı olanlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Ödül töreni, dün akşam Lefkoşa’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Kamelyası'nda yer aldı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Bakanlık Müdürü ile Daire ve okul müdürleri, öğrenci, öğretmen, aileler ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla başlayan törende, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban konuşma yaptı.

Törende, “Bu Vatan Bizim” şiiri için hazırlanan kısa film ile Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları filmi izlendi. Liseler arası şiir yarışmasında birincilik ödülünü kazanan 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Melisa Baykuş ise “Bir Zafer Nüshası” adlı şiirini seslendirdi.

Yarışmalarda dereceye giren 49 öğrenciye ödül, takdir belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Tören kapsamında, yarışmalara katkı sağlayan öğretmenler, okul müdürleri ile jüri üyelerine de teşekkür belgeleri verildi.

Tören kokteyl ile sona erdi.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencileri bu yarışmaya hazırlayan öğretmenlere, yarışmaya katılan öğrencilere ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Bakanlık olarak ülkenin çocuklarını ve gençlerini en iyi şekilde hayata hazırlamak, gençlerin sosyal, sportif ve kültürel yeterliliklere ulaşmalarının yanı sıra, akranlarıyla dünyada buluşmalarını sağlayacak seviyede akademik donanıma erişmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetlerin üzerine çıkmaları ve halkı da bu seviyeye taşımaları için öğretmenlerle birlikte mücadele verdiklerini kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın ülke için önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, Adıyaman’daki depremde ekiplerin gösterdikleri özveriye değindi.

Çavuşoğlu, nöbeti kendilerinden sonra devralacak olanlara en iyi şekilde teslim edebilmek için hem Bakanlık, hem paydaşlar, hem de ülkeye gönül veren kurum ve kuruluşlarla birlikte çaba gösterdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, kendilerini bugünlere taşıyan öğretmenlere, milli mücadele sürecinde şehit düşenlere Allah’tan rahmet diledi, gazilere ise minnet ve şükranlarını sundu.

“İyi ki bu topraklara sahibiz ve iyi ki devletimizi kurduk.” diyen Çavuşoğlu, Atatürk’ün yolunda yürümeye devam ettiklerini vurguladı.

- Balaban

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, öğrencilerin hayal gücü, duyguları ve kalemleriyle ortaya koydukları eserleri onurlandırmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Yarışmalara katılan resim, şiir ve kompozisyonların her birinin öğrencilerin iç dünyalarını yansıtan, düşlerini kâğıda, tuvale ya da mısralara döktükleri özel alanlar olduğunu söyleyen Balaban, öğrencilerin bu yarışmalar aracılığıyla sadece yeteneklerini değil, aynı zamanda düşünme becerilerini, duygusal zekalarını ve özgüvenlerini de sergilediklerini belirtti.

“Hepimiz için gurur verici olan bu an, aslında onların gelecekteki başarılarının sadece küçük birer habercisidir.” diyen Balaban, ilkokuldan liseye kadar farklı yaş gruplardaki öğrencilerin birbirinden güzel ve anlamlı eserlerle bu yarışmalara katıldıklarını kaydetti.

Jürinin değerlendirmeleri sonucu ödül almaya hak kazanan öğrencileri tebrik eden Balaban, “Ancak şunu da özellikle belirtmek isterim ki bu yarışmaya katılan her bir öğrencimiz, birer kazanan olarak gönlümüzde yerini aldı.” dedi.

Balaban, velilere ve öğretmenlere de teşekkür ederek, “Çocuklarımızın sanata yönelmesinde, duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğrenmesinde sizlerin emeği çok büyük. Onlara verdiğiniz destek, onların bu yolda daha emin adımlarla ilerlemesini sağlıyor.” ifadesini kullandı.

Balaban, öğrencilerin aldığı ödüllerin sadece birer belge değil; aynı zamanda çabanın, sabrın ve yaratıcılıklarının birer simgesi olduğunu kaydetti.

“Hayal etmeye, yazmaya, çizmeye ve üretmeye devam edin. Çünkü sizler bizim geleceğimizin mimarlarısınız.” diyen Balaban, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak gençlerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ile toplumun temelini oluşturan bireylerden başlayarak, afete dirençli bir toplum meydana getirilmesine katkı sağlamaya devam etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Yarışmaya katkı sağlayanlara ve törende emeği geçenlere teşekkür eden Balaban, gelecek yıl Bakanlık ile birlikte yürüttükleri yarışmalara yeni bir boyut kazandırarak, öğrencilerin yenilikçi fikirlerini de paylaşma fırsatı bulabilmeleri amacıyla bilim ve sanat başlıkları altında yeni bir düzenlemeye gitmeyi öngördüklerini söyledi.

- Dereceye giren okul ve öğrenciler

İlkokullar arası Resim Yarışması kapsamında Jüri Özel Ödülü, Girne Özel Eğitim ve İş Okulu öğrencisi Kansu Sarıtaş’a verildi. Ayrıca Girne Özel Eğitim ve İş Okulu öğrencileri Gürkan Sadrazam ve Yasin Ataş, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu (Lefke) öğrencisi Dilay Özdemir, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu (İskele) öğrencisi Alisa Kopanitsyana ile 9 Eylül İlkokulu öğrencisi Mert Çelik jüri özel ödülüne layık görüldü. Sergiye Değer Eser kategorisinde ise Girne Özel Eğitim ve İş Okulu öğrencileri Çınar Arıcı, Melike Ataş ve Rumeysa Akar ile Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri Samet Erinci, Yaren Demir, Elifsu Kamber, Havva Özhovarda, Emircan Ağrı ve Gülşen Altunkapan ödüllendirildi.

4 yaş (okul öncesi) ve 5 yaş (ana sınıfı) kategorisinde birinciliği Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğrencisi İbrahim Atlar, ikinciliği Lapta Anaokulu öğrencisi Ayaz Ateş, üçüncülüğü Osman Türkay Anaokulu öğrencisi Hüseyin Çil elde etti. Mansiyon ödülü Alsancak Anaokulu öğrencisi Esil Sidaovi’ye, Jüri Özel Ödülü Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğrencisi Lika Kayan’a, Sergiye Değer Eser Ödülü ise Girne Maarif Anaokulu öğrencisi Alisa Çalışkan’a verildi.

1, 2 ve 3’üncü sınıf öğrenci kategorisinde birinciliği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) öğrencisi Almira Akcan, ikinciliği Şht. Salih Terzi İlkokulu öğrencisi Laren Eren, üçüncülüğü Alasya İlkokulu öğrencisi İzim Kızıltunçlar kazandı. Mansiyon ödülü Doğa International Schools (Girne) öğrencisi Simay Müzeyyen Kaki’ye, Jüri Özel Ödülü Levent İlkokulu öğrencisi Eser Akcen’e, Sergiye Değer Eser Ödülü ise Lefke İstiklal İlkokulu öğrencisi Sena KamçI’ya takdim edildi.

4 ve 5’inci sınıf öğrenci kategorisinde birinciliği Atatürk İlkokulu öğrencisi Zohra Agayeva, ikinciliği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) öğrencisi Melay Sevinç, üçüncülüğü Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi Dolunay Çayır elde etti. Mansiyon ödülü Şht. Salih Terzi İlkokulu öğrencisi Asya Ali’ye, Jüri Özel Ödülü Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Aziz Çelik’e, Sergiye Değer Eser Ödülü ise Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) öğrencisi Eylül Emir’e verildi.

Ortaokullar ve liseler arası düzenlenen Kompozisyon Yarışması kapsamında, ortaokul kategorisinde birinciliği Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencisi Duru Ülkü Şansalan, ikinciliği Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Mehtap Aydın, üçüncülüğü Türk Maarif Koleji öğrencisi Pars Ozan elde ederken, Jüri Özel Ödülü Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi Melek Cemre Sarıkaya’ya verildi.

Lise kompozisyon kategorisinde birinciliği Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencisi Ada Kayabaşı, ikinciliği Türk Maarif Koleji öğrencisi Melis Altay, üçüncülüğü yine Türk Maarif Koleji öğrencisi Ela Ziyaettin kazanırken, Jüri Özel Ödülü Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Nur Akbulut’a takdim edildi.

Ortaokul şiir kategorisinde birinciliği Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencisi Ekin Dinçer, ikinciliği TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencisi Nuray Mira Çetinkaya, üçüncülüğü Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencisi Nehir Kasaboğlu elde ederken, Jüri Özel Ödülü Türk Maarif Koleji öğrencisi Özgü Abbasoğlu’na verildi.

Lise şiir kategorisinde ise birinciliği 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Melisa Baykuş, ikinciliği Anafartalar Lisesi öğrencisi Alya Nilda Türe, üçüncülüğü Esin Leman Lisesi öğrencisi R. Kaan Karazeybek kazanırken, Jüri Özel Ödülü Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi öğrencisi Alya Şentürk’e verildi.