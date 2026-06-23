Sivil Savunma kavşağı ile okullar yolu kavşağı arasındaki yol, tamir çalışmaları nedeniyle saat 12.00’den itibaren trafiğe kapatılıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki elektrik hatlarında meydana gelen sorun dolayısıyla, ana caddede KIB-TEK tarafından kazı çalışması yapılacak. Sivil Savunma kavşağı ile okullar yolu kavşağı arasındaki çalışmalar süresince bu yol araç trafiğine kapatılacak.

Sürücülerin çalışmalar boyunca trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.