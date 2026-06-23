Sivil Savunma kavşağı ile okullar yolu kavşağı arasındaki yol, tamir çalışmaları nedeniyle saat 12.00’den itibaren trafiğe kapatılıyor.

Gürhan: “Siber güvenlik geleceğin değil bugünün meselesi, önlem almalıyız”
Gürhan: “Siber güvenlik geleceğin değil bugünün meselesi, önlem almalıyız”
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki elektrik hatlarında meydana gelen sorun dolayısıyla, ana caddede KIB-TEK tarafından kazı çalışması yapılacak. Sivil Savunma kavşağı ile okullar yolu kavşağı arasındaki çalışmalar süresince bu yol araç trafiğine kapatılacak.

Sürücülerin çalışmalar boyunca trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.