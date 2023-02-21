“Deprem esnasında kesinlikle panik yapılmamalıdır”

“ÇÖK-KAPAN-TUTUN”

"Önce kendi emniyetinizden emin olun"

Lefkoşa, 21 Şubat 23 (TAK): Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, ülkede yaşanması muhtemel bir deprem felaketine yönelik olarak, deprem öncesi, esnası ve sonrasında halk tarafından alınması gereken önlemler hakkında bilgiler paylaştı.

Açıklamada, binadan çıkışı için geçiş yolları oluşturulması ve acil durumda eve ulaşılamayacak durumlar için aile bireyleri ile iletişimin nasıl sağlanacağının belirlenmesi önerildi.

Deprem esnasında panik yapılmaması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “ÇÖK-KAPAN-TUTUN” hareketi ile baş ve boyunun korunmasının önemi vurgulandı.

Deprem sonrasında en yakın toplanma noktasına gidilmesinin önerildiği açıklamada, belirlenen toplanma noktaları da paylaşıldı.

-Deprem öncesinde…

Açıklamada, deprem öncesinde yapısal olmayan, yani binadan değil de eşyalardan kaynaklanacak hasarlardan korunmak için günlük kullanılan eşyaların bina içerisine yerleştirilmesine ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

“•Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerin kayarak düşmelerini önlemek için plastik tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.

•Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmelidir.

•Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve duvara sabitlenmelidir. Eğer sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi konulmalıdır.

•Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde, duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılmalıdır.

•İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalıdır.

•Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır.

•Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir.

•Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılmalıdır.

•Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır. Dışa doğru açılan kapılar kullanılmalı, acil çıkış kapıları kilitli olmamalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılmalıdır.

•Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır dolapların yanına konulmamalı, karyolanın üzerinde ağır eşya olan raf bulundurulmamalıdır.

•Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda) “Afete hazırlık planları” yapılmalı, her altı ayda bir bu plan gözden geçirilmelidir. Zaman zaman bu plana göre nasıl davranılması gerektiğinin tatbikatları yapılmalıdır.

•Bir afet ve acil durumda eve ulaşılamayacak durumlar için aile bireyleri ile iletişimin nasıl sağlanacağı, alternatif buluşma yerleri ve bireylerin ulaşabileceği bölge dışı bağlantı kişisi (ev, işyeri, okul içinde, dışında ve ya mahalle dışında) belirlenmelidir.

•Önemli evraklar (kimlik kartları, tapu, sigorta belgeleri, sağlık karnesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb.) kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklanmalı, ayrıca bu evrakların bir örneği de bölge dışı bağlantı kişisinde bulunmalıdır.

•Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya iş yerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve periyodik bakımları da yaptırılmalıdır. Bu cihazlar;

*Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.

*Yeri herkes tarafından bilinmelidir.

*Duvara sıkıca sabitlenmelidir.

*Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.

*Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.

•Binalarda asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası asılmalıdır.”

-Deprem esnasında…

Deprem esnasında panik yapılmamasının vurgulandığı açıklamada, koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, deprem esnasında alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

“•Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

•Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

•Baş, iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

•Güvenli bir yer bulup, diz üstü çök, başını ve enseni koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun.

•Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalı, balkona çıkılmamalı, balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

•Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

•Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

•Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

•Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

•Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

•Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

•Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

•Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

•Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.”

-Deprem anında açık alandaysanız veya araç kullanıyorsanız…

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı açıklamasında, deprem anında açık alanda olanların ise şu tedbirleri alması önerildi:

“•Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.

•Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.

•Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.

•Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

•Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.

Deprem anında araç kullanıyorsanız;

•Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;

*Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sola yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.

*Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.

•Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)

•Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.”

Açıklamada, deprem sonrasında kapalı ve açık alanda olanların alması gereken tedbirler ise şu şekilde sıralandı:

“Deprem sonrasında kapalı alandaysanız;

•Önce kendi emniyetinizden emin olun.

•Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.

•Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.

•Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.

•Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.

•Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin.

•Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.

•Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.

•Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.

Açık alandaysanız;

•Çevrenizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin.

•Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun.

•Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin.

•Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin.

•Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar, bebekler, hamileler, engelliler- yardımcı olun.

Yıkıntı altında mahsur kaldıysanız;

•Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.

•Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.

•Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun.

•El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın.

•Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.”

-Acil Durum Toplanma Alanları

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca; afet acil durumlar sırasında ve sonrasında halkın risk taşımayan güvenli alanlara ivedilikle ulaşması maksadıyla “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları” belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, bu alanlar da bildirildi.

Açıklamada, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları olarak “Nüfus yoğunluğu; ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı; mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygunluğu; deprem sonrası oluşabilecek yangın, su taşkını, tsunami, altyapı ve benzeri ikincil tehlikeler ile deniz, su kaynaklarından uzak alanlar olması; konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmemesi; elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakınlığı” gibi kriterler ile mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerlerin tercih edildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Halkımız, bulunduğu yere en yakın Acil Durum Toplanma Alanını Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı resmi web sayfası olan www.sivilsavunma.gov.ct.tr adresinde bulunan “Acil Durum Toplanma Alanları başlığı altından öğrenebilecektir. Ülkemizde yaşanması muhtemel afet ve acil durumlarda halkımızın ihtiyaç duyacağı yardım için Sivil Savunma Acil Hattı ALO 101’i aramaları, yetkililerden gelecek duyuru, bilgi ve ikazları dikkate almaları, bu maksatla söz konusu durumlarda 'Afet Radyosu' olarak çalışacak Kuzeyin Sesi Radyo Vatan (87.5 – 104.3), Radyo Vatan Nihavent (89.8-100.4) ve Radyo Vatan Türkü (94.4-100.5) frekanslarını takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Acil Durum Toplanma Alanları:

LEFKOŞA BÖLGESİ: ALAYKÖY İLKOKULU, AKINCILAR İLKOKULU, ALİ NACİ KARACAN STADYUMU, ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ, ATATÜRK MESLEK LİSESİ, ARABAHMET İLKOKULU, BALIKESİR MERİÇ İLKOKULU, BAYRAKTAR ORTAOKULU, CİHANGİR DÜZOVA İLKOKULU, CİHANGİR SPOR KULÜBÜ, ÇAĞLAYAN CUMHURİYET İLKOKULU, DEĞİRMENLİK LİSESİ, DİLEKKAYA İLKOKULU, ERDEMLİ STADI, GAZİKÖY İLKOKULU, GÖNYELİ FAZIL PLÜMER ANAOKULU, GÖNYELİ YALÇIN PARK, GÜLEN YÜZLER ANAOKULU, HAMİTKÖY ESAT ERDOĞMUŞ STADI, HAMİTKÖY İLKOKULU, HASPOLAT İLKOKULU, İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU, KALAVAÇ KÖY MEYDANI, KANLIKÖY ESKİ İLKOKULU, KIRIKKALE STADYUMU, LEFKOŞA ATATÜRK İLKOKULU, METEHAN KEMAL KÜÇÜK STADYUMU, MERİÇ KÖY MEYDANI, NECATİ TAŞKIN İLKOKULU, OSMAN ÖREK MESLEK LİSESİ, ORTAKÖY 9 EYLÜL İLKOKULU, ŞEHİT DOĞAN AHMET İLKOKULU, ŞEHİT HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU, ŞEHİT TUNCEL İLKOKULU, ŞEHİT ERTUĞRUL İLKOKULU, ŞHT. MEHMET ERAY İLKOKULU, YENİ YÜZYIL ANAOKULU, YENİCEKÖY KÖY MEYDANI, YILMAZKÖY FUTBOL SAHASI, YİĞİTLER STADI

GAZİMAĞUSA BÖLGESİ: AÇIK PAZAR SOKAK, AKDOĞAN FUAR ALANI, AKOVA YILDIRIM İLKOKULU, ALANİÇİ İLKOKULU, ALASYA İLKOKULU, ANADOLU GENÇLIK KAHVESİ, ASLANKÖY DR. FAZIL KÜÇÜK KÖY MEYDANI, BEYARMUDU İLKOKULU, CANBULAT İLKOKULU, CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU, çANAKKALE STADYUMU, ÇAMLICA MUHTARLIĞI, ÇAYÖNÜ İNCİRLİ İLKOKULU, ÇINARLI KAHVESİ, DUMLUPINAR SPOR KULUBÜ, DÖRTYOL İLKOKULU, DÖRTYOL ATATÜRK KÖY MEYDANI, ERGENEKON CAMİ, ESKİ KÖPRÜLÜ İLKOKULU, ESKİ MUTLUYAKA İLKOKULU, ESKİ İNCİRLİ İLKOKULU, GAZİ İLKOKULU, GAZİMAĞUSA OTOBÜS TERMİNALİ, GÜVERCİNLİK İLKOKULU GÜVERCİNLİK SAHASI, KARAKOL İLKOKULU, MAĞUSA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ, DÖVEÇ DÜĞÜN SALONU, GEÇİTKALE CUMHURİYET LİSESİ, GÖRNEÇ CAMİ, KORKUTELİ DÜĞÜN SALONU, KÜÇÜK ERENKÖY MEYDANI, MALLIDAĞ MUHTARLIĞI, MAKSİM KAHVEHANESİ, MARAŞ GENÇLIK SPOR KULÜBÜ, MAĞUSA İDMANYURDU ŞÜKRÜTEPE STADYUMU, MORMENEKŞE İLKOKULU, NERGİSLİ SPOR KULÜBÜ, PAŞAKÖY EŞEREF BİTLİS İLKOKULU, ŞEHİT MUSTAFA KURTULUŞ İLKOKULU, ŞEHİT OSMAN AHMET İLKOKULU, ŞEHİT SALİH TERZİ İLKOKULU, ŞEHİT ZEKİ SALİH İLKOKULU, ŞEHİT ÖZDEMİR ANAOKULU, TATLISU İLKOKULU, TATLISU SAĞLIK OCAĞI VE FUTBOL SAHASI, TÜRKMENKÖY İLKOKULU, SÜTLÜCE İLKOKULU, TİRMEN ÇOCUK PARKI, PINARLI ÇOCUK PARKI, SERDARLI İLKOKULU, ULUKIŞLA İLKOKULU, TURUNÇLU KÖY KAHVESİ MEYDANI, KURUDERE MUHTARLIK BİNASI, POLATPAŞA LİSESİ, PİLE TÜRK İLKOKULU, İNÖNÜ İLKOKULU, VADİLİ İLKOKULU, YAMAÇKÖY CAMİ, YILDIRIM KÖY MEYDANI, YENİBOĞAZİÇİ İLKOKULU

GİRNE BÖLGESİ: AĞIRDAĞ İLKOKULU ALANI, AKÇİÇEK LAPTA BELEDİYE PARK ALANI, AKDENİZ DÜĞÜN SALONU ALANI, ALSANCAK İLKOKULU AÇIK ALANI, ALEMDAĞ LAPTA BELEDİYESİ PARK ALANI, ALSANCAK BELEDİYESİ OTO PARK ALANI, ALSANCAK – LEMAR MARKET OTO PARK ALANI, ALSANCAK MİLLİ PARK ALANI, GİRNE BELEDİYESİ AMFİ TİYATRO YEŞİL ALANI, GİRNE BELEDİYESİ BALDÖKEN OTO PARK ALANI, ANAFARTALAR LİSESİ FUTBOL SAHASI ALANI, ARAPKÖY DÜĞÜN SALONU ALANI, BAHÇELİ FUTBOL SAHASI, BEŞPARMAK KÖYÜ CAMİ ALANI, BELLAPAIS MANASTIRI OTO PARK ALANI, BEYLERBEYİ GİRNE BELEDİYESİ OTO PARK ALANI, BEYLERBEYİ DR. ALİ ÖZSOY STADI, BOĞAZ LEMAR MARKET ALANI, AĞIRDAĞ / BOĞAZ TAKIMI FUTBOL SAHASI ALANI, BOĞAZKÖY HANDAN ÖNTAŞ DAYI PARKI TOPLANMA ALANI, ÇAMLIBEL FESTİVAL ALANI, ÇATALKÖY BELEDİYESİ ÇADER AÇIK ALANI, ÇATALKÖY KAHVELER FESTİVAL ALANI, ÇATALKÖY LEDİ MARKET OTO PARK ALANI, ÇATALKÖY SUPREME MARKET OTO PARK ALANI, ÇATALKÖY BELEDİYESİ PARK ALANI, CHAMADA CLUB OTO PARK ALANI, DAĞYOLU FUTBOL SAHASI ALANI, DAĞYOLU SPOR KULÜBÜ ALANI, DİKMEN BELEDİYESİ PARK ALANI, DİKMEN FUTBOL SAHASI ALANI, DİKMEN İLKOKULU AÇIK ALANI, DOĞANKÖY GİRNE BELEDİYESİ FESTİVAL ALANI, DR. SALİH MİROĞLU ANTRENMAN SAHASI, EDREMİT GİRNE BELEDİYESİ SEVGİ PARKI ALANI, EDREMİT MUHTARLIK BİNASI ALANI, ESENTEPE BELEDİYE PLAJI ALANI, ESENTEPE KORİNEUM GOLF RESORT AÇIK ALANI, ESENTEPE BELEDİYESİ DÜĞÜN ALANI, ERDAL BARUT FUTBOL SAHASI ALANI, GEÇİTKÖY CAMİİ ALANI, GİRNE BELEDİYESİ GELİN DERESİ BELEDİYE AÇIK PARK ALANI, GİRNE 18 YAŞ REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇIK ALANI, GİRNE BELEDİYESİ DEĞİRMENTAŞI ÇOCUK PARKI ALANI, GİRNE AMERİKAN KOLEJİ OTO PARK ALANI, GİRNE BELEDİYESİ ROCKS HOTEL OTO PARK ALANI, GİRNE LEMAR MARKET OTO PARK ALANI, GİRNE 19 MAYIS TMK OKUL PARK ALANI SAHASI, GİRNE 23 NİSAN İLKOKULU OTO AÇIK PARK ALANLARI, GİRNE BELEDİYESİ KENT MÜZESİ ALANI, GİRNE ŞOKMAR MARKET KARŞISI BELEDİYE ALANI, HİDAYET ÇAĞLAR FUTBOL SAHASI, HİSARKÖY FESTİVAL ALANI, ILGAZ MUHTARLIK BİNASI ALANI, KARŞIYAKA İLKOKULU AÇIK ALANI, KARAAĞAÇ FUTBOL SAHASI, KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU SAHASI, KARAOĞLANOĞLU GİRNE BELEDİYESİ ANTİS PLAJI PARK ALANI, KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADI, KARAOĞLANOĞLU GİRNE BELEDİYESİ PARK ALANI, KARAKUM ANAOKULU AÇIK ALANI, KARAMAN OTO PARK ALANI, KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ GÜZELYALI OTO PARK ALANI, KARŞIYAKA ATATÜRK PARKI, KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ AÇIK ALANI, KORUÇAM FESTİVAL ALANI, KERVANSARAY GİRNE BELEDİYESİ OTO PARK ALANI, KAYALAR MUHTARLIK BİNASI ALANI, LAPTA POLİS KARAKOLU ALANI, LAPTA YAVUZLAR LİSESİ FUTBOL SAHASI & PARK ALANI, LAPTA BELEDİYE HALI SAHASI ALANI, LAPTA ANAOKULU AÇIK ALANI, LEMAR SUPERMARKET DOĞANKÖY OTO PARK ALANI, LEMAR SUPERMARKET ZEYTİNLİK OTO PARK ALANI, CHAMADA PRESTIGE HOTEL OTO PARK ALANI, MALATYA / İNCESU MUHTARLIK BİNASI ALANI, METROPOL SUPERMARKET OTO PARK ALANI, YENİ MAHALLE MUHTARLIK BİNASI YANI PARK ALANI, KOZANKÖY MEHMET BORANSEL İLKOKULU ALANI, NİHAT BAĞCIER STADI ALANI, NURETTİN ERSİN PAŞA CAMİİ PARK ALANI, SADRAZAMKÖY MUHTARLIK BİNASI ALANI, TEPEBAŞI İLKOKULU AÇIK ALANI, TEPEBAŞI SPOR KULÜBÜ DÜĞÜN SALONU ALANI, OZANKÖY MAHALLESİ GİRNE BELEDİYESİ YEŞİL ALANI, OZANKÖY SPOR KULÜBÜ AÇIK ALANI, OZANKÖY MUSTAFA ÖZKAYIM STADI, OĞUZ VELİ ORTAOKULU OTO PARK ALANI, OZANKÖY ANAOKULU OTO PARK ALANI, PIA BELLA ANTREMAN SAHASI, PINARBAŞI ANAOKULU ALANI, PINARBAŞI FUTBOL SAHASI ALANI, SİVİL SAVUNMA TESİSLERİ ALSANCAK PLAJI AÇIK ALANI, SOS ÇOCUK EVİ OTOPARK ALANI, ŞHT. HASAN CAFER İLKOKULU AÇIK ALANI, ŞEHİT AHMET CEZAR DİKMEN BELEDİYESİ PARKI ALANI, ŞİRİNEVLER FUTBOL SAHASI ALANI, ŞİRİNEVLER DİKMEN BELEDİYESİ PARK ALANI, GİRNE BELEDİYESİ TERMİNAL AÇIK PAZAR ALANI, TAŞKENT ŞEHİTLİĞİ OTO PARK ALANI, TAŞKENT İLKOKULU AÇIK ALANI, DİKMEN YENİ CAMİİ OTO PARK ALANI, YUSUF EROL SPOR KOMPLEKSİ ALANI, YEŞİLTEPE MUHTARLIK BİNASI ALANI, YENİ BAŞPINAR CAMİİ ALANI, YENİ GİRNE BELEDİYESİ OTO PARK ALANI, ZAFER BOLKAN CAMİİ ALANI, ZEYTİNLİK SOSYAL KONUTLARI GİRNE BELEDİYESİ OTO PARK ALANI, ZEYTİNLİK ESKİ İLKOKUL ALANI, GÜZELYURT BÖLGESİ, AKÇAY STADI, AYDINKÖY STADI, BİNATLI ERHAN ŞENDUR STADI, BOSTANCI BAĞCIL YAKUP ÖZORUN STADI, GAYRETKÖY SPOR KULÜBÜ, GÜNEŞKÖY CAMİ, GÜZELYURT SPOR DAİRESİ STADI, GÜZELYURT YENİ AÇIKPAZAR ALANI, KALKANLI STADI, MEVLEVİ CAMİ, SERHATKÖY İLKOKULU, ŞAHİNLER CAMİ, YALOVA FİKRİ KARAYEL STADYUMU, YAYLA ANAOKULU, YUVACIK MUHTARLIĞI, ZÜMRÜTKÖY STADI.

İSKELE BÖLGESİ: ADAÇAY ATATÜRK BÜSTÜ YANI, AĞILLAR ATATÜRK BÜSTÜ YANI, ALTINOVA ESKİ OKUL BİNASI, ARDAHAN KÖY MEYDANI, AYGÜN ESKİ KİLİSE YANI, AVTEPE ESKİ OKUL BİNASI, BALALAN MEZARLIK YANI, BAFRA DÜĞÜN SALONU, BOĞAZTEPE KÖY LOKALİ, BOĞAZİÇİ KÖY MEYDANI, BOLTAŞLI DÜĞÜN SALONU, BÜYÜKKONUK İLKOKULU, ÇAYIROVA İLKOKULU, DİPKARPAZ BELEDİYE ARAÇ PARKI, DERİNCE DÜĞÜN SALONU, DİPKARPAZ HALI SAHA, ERENKÖY LİSESİ, ESENKÖY KÖY MEYDANI, ERGAZİ SPOR KULÜBÜ YANI, GELİNCİK HALI SAHA, KALEBURNU FUTBOL SAHASI, KAPLICA İLKOKULU, KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ PİKNİK ALANI, KUZUCUK ESKİ OKUL BİNASI, KUMYALI SPOR KLÜBÜ, KURTULUŞ KÖY MEYDANI, KURUOVA ESKİ OKUL BİNASI, KİLİTKAYA KÖY MEYDANI, MEHMETÇİK FESTİVAL ALANI, MEHMETÇİK FUTBOL SAHASI, MERSİNLİK ESKİ KİLİSE YANI, ÖTÜKEN ESKİ OKUL BİNASI, SAZLIKÖY CAMİ YANI, SOSYAL AKTİVİTE BİNASI, PAMUKLU KÖY MEYDANI, SINIRÜSTÜ ATATÜRK BÜSTÜ YANI, SİPAHİ ESKİ KİLİSE YANI, TOPÇUKÖY ŞEHİTLİK PARK ALANI, TAŞLICA KÖY MEYDANI, TUZLUCA ESKİ KİLİSE YANI, TURNALAR KÖY MEYDANI, İSKELE BELEDİYESİ GARAJLARI, İSKELE CUMHURİYET STADI, İSKELE BELEDİYE GAZİNOSU PARK ALANI, İSKELE KIŞLA ARAZİSİ, YEDİKONUK İLKOKULU, YARKÖY DÜĞÜN SALONU, YENİERENKÖY KÜLTÜR SARAYI, YEŞİLKÖY FUTBOL SAHASI, ZEYBEKKÖY KÖY MEYDANI, ZİYAMET İLKOKULU.