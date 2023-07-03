Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "Vahim Zarar, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı Turgut Umarlar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Uğur Yörük olayla ilgili bulguları aktardı. Yörük 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Gönyeli' de umumi bir yer olan Yalçın Park içerisinde, Lefkoşa'da sakin zanlı Turgut Umarlar’ın aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde M.A.D’nin burnuna elinde tutmakta olduğu cam soda şişesini vurmak suretiyle adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini belirterek alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen ahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.