Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic başkanlığında Belgrad’da gerçekleştirilen 3’üncü Güney Kıbrıs-Sırbistan İşbirliği Konseyi çerçevesinde, iki taraf arasında üç mutabakat zaptı imzalandı.

Fileleftheros’un Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Güney Kıbrıs-Sırbistan İşbirliği Konseyi toplantısına Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, Sözcü Konstantinos Letimbiotis ve Güney Kıbrıs’ın Sırbistan’daki büyükelçisi Andreas Fotiu, Hristodulidis’in Diplomatik Büro Şefi Yardımcısı Doros Venezis ve bürokratlar katıldı. Toplantının ardından, Hristodulidis ve Vucic huzurunda mutabakat zaptlarına imza atıldı.

Güney Kıbrıs ve Sırbistan diplomasi akademileri arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki tarafın diplomatik personelinin daha iyi eğitilmesi ve araştırma faaliyetlerinin ileri götürülmesi için karşılıklı işbirliği geliştirilmesini hedefliyor.

Bilim, İnovasyon ve İleri Teknoloji mutabakat zaptı bu alanlarda işbirliği geliştirilmesini ve eğitim mutabakat zaptı da yüksek eğitim ve üniversiteler arasında işbirliği, teknik ve profesyonel eğitim, çevre ve kalkınma eğitimi, yaygın ve resmî olmayan öğrenme ve öğretmenlerin eğitiminde iki taraf arasında işbirliği öngörüyor.