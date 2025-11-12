(Kamalı Haber) - Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Siper Operasyonu” kapsamında 9 mm çapında toplam 11 adet tabanca, tabancalara ait 11 adet şarjör ile 9 mm çapında 9 adet canlı mermi ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan Hasan Akçın ve Yılmaz Sarmış Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Onur Gazinocu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 31 Ekim 2025 tarihinde Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlarıyla ilgili tutuklu bulunan Hasan Akçın'ın telefonunda temin edilen bilişim emri ile yapılan ön incelemede söz konusu ateşli silah olan tabancaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal edip, getirdikten sonra saklanmalarına dair Akçay'da sakin Yılmaz Sarmış ile mesajlaşmaları olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, yazışmalar ışığında alınan arama emri ile 1 Kasım 2025 tarihinde Güzelyurt'ta Hasan Akçın’a ait MJ19EXK plakalı Ford Transit marka aracın içerisinde yapılan aramada 11 adet tabanca, 11 adet şarjör ve 9 adet mermi tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlı Sarmış’ın da suçla bağlantılı tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak ek süre alındığını ifade etti. Polis, ek tutuklama süresi içerisinde yapılan soruşturmada Güzelyurt'ta kullanılmayan su kuyusu içerisinde 8 adet daha hasar almış tabanca ele geçirildiğini açıkladı. Polis, Akçın'ın ifadesinde silahları arabasının makine kısmında taşıdığını, bu nedenle zarar gördüğünü söylediğini açıkladı. Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlıların Metehan bölgesinde bir iş yerine bir şeyleri bırakırken görüldüğünü belirtti. Polis memuru, zanlıların tasarrufunda daha fazla tabanca olup olmadığına dair soruşturmanın devam ettiğini, başlatıldığını ve çok kapsamlı bir şekilde devam ettiğini, Metehan bölgesindeki kameraların inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek,8 gün ek süre talep etti. Talebi değerlendiren Mahkeme, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.