1. 20.07.2025 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu’nun 16-17’inci kilometreleri arasında Sınır Üstü virajlarında, İzgün GÜNSAL (E-33) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YD 960 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarpmıştır. Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.







2. 21.07.2025 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde, Furkan TAŞ (E-25) 142 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZR 557 plakalı Atv ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun güney kısmından dışarıya çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan palmiye ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Furkan TAŞ aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.