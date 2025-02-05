Güney Kıbrıs’ta hapishanede bulunan Simon Mistel Aykut’un ailesi, Aykut’un sağlığıyla ilgili durumunun hasıraltı edilmesinin Kıbrıs demokrasi ve hukuk tarihine kara leke olarak geçecek bir skandal olduğunu kaydederek, sağlık raporlarının hapishanede tutulmaması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Aykut’un ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Simon Mistel Aykut’un, Rum lider Hristodulidis’i sosyal medya aracılığı ile tehdit ettiği iddiaları da yalanlanarak, tehdit iddiası siyasi bir oyun olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti makamları” Simon Aykut’un sağlık sorunları olduğunun gizlenmiş olmasının açıklanamaz kabahatini örtmek için “oyun oynamakla” suçlandı.

Simon Aykut’un hücresinde telefon bulunduğu iddiasına da değinilen açıklamada, “Daha sonra ‘hapishane koridorunda bulundu’ haberi en son da ‘telefon bulunmadı’ noktasına gelmiştir.” denildi.

“Simon Aykut, tutuklandığı günden beri masum olduğunu vurgulamaktadır ve bundan hem kendisi hem de konuya yakınlığı olan herkes emindir. Masum oluşu bir yana, kendisiyle ilgili sağlık raporları, hapishanede tutulmaması gerektiğini açıkça göstermektedir.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Aykut’un sağlık durumuna ilişkin uyarılar ve tetkik taleplerinin defalarca ilgili mahkeme önünde reddedildiği, bağımsız hekimin kontrolleri sonucunda ise kanser hastası olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, “Babamız Simon Aykut’un Rum lider Hristodulidis’i tehdit ettiği iddiası, kendisi hakkında sürdürülen davanın esası gibi siyasi bir oyundan ibarettir. Sağlığıyla ilgili durumunun hasıraltı edilmesi Kıbrıs demokrasi ve hukuk tarihine kara leke olarak geçecek bir skandaldır.” ifadelerine yer verildi.