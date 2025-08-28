(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz hintkeneviri alma ve tasarruf ”suçlarından tutuklanan Joewee F Koudıou mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24.08.2025 tarihinde Lefkoşa’da, Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından; zanlının tasarrufunda satışa hazır vaziyette uyuşturucu olduğuna dair ihbar alındığını söyledi. Polis, zanlının yaşadığı apartmana gidildiğinde ekipleri görünce elindeki çantayı atıp kaçtığını anlattı. Polis, apartman çevresinde yapılan aramada park halindeki aracın altına atılan çantanın bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, çantanın içerisine bakıldığında 22 paket halinde 16 gram satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Polis, apartmana ait su depolarının olduğu kısımda yapılan aramada ise 11 paket halinde 6 gram daha satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis, apartman çevresinde yapılan aramada zanlının bir blok ötedeki başka bir apartmanın park yerinde araçların arasında gizlenmiş bir vaziyette tespit edildiğini, yeniden kaçmaya çalıştığı esnada makul kuvvet kullanılarak yakalandığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklandığını ve kaldığı dairede arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, evde yapılan aramada elbise dolabı içerisinde 6 paket halinde satışa hazır 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının ilk ifadesinde korktuğu için uyuşturucuları atıp kaçtığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlının uyuşturucu maddeleri kendisine e-mail atan bir şahıs aracılığıyla bildirilen Lefkoşa’daki bir konumdan aldığını, yine o şahsın yönlendirmesiyle söylenilen konumlara dağıtacağını söylediğini aktardı.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti. Polis, aranan bir şahıs olduğunu, kamera kayıtlarının inceleneceğini ifade ederek, 6 gün ek süre istedi.





Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.