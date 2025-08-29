(Kamalı Haber) - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Alayköy’de düzenlenen operasyonda 240 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ve 449 adet MDMA türü uyuşturucu hapla yakalanan Ersan Tarım yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Celal Durukan olayla ilgili olguları aktardı. Polis,25 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar üzerine operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki ikametgahına gidilerek, arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada 240 gram sentetik cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve 449 adet MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan haplar bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde hapları ve uyuşturucunun bir miktarını telegram üzerinden irtibat kurduğu şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini, KKTC’de bir konumdan aldığını, uyuşturucuların bedeli olan 2 bin 500 doları da aynı konuma bıraktığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 19 Ağustos tarihinde de aynı yöntemle 580 euroya uyuşturucu temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının hapları tanesi 500, sentetik cannabionidi ise gramı bin liradan satacağını söylediğini açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddelerin analize, maddelerin sarılı olduğu poşetlerin ise parmak izi incelemesine gönderildiğini kaydetti. Polis, zanlının uyuşturucuları aldığı konumun çevresindeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.