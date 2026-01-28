Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Genel Başkan Sıla Usar İncirli’nin Güzelyurt’ta halkla bir araya geleceğini duyurdu.

Gulamkadir, bölge halkına çağrısında, “Çok değerli bölge halkımız, CTP Genel Başkanımız Sayın Sıla Usar İncirli'nin bölgemizin ve ilgili sektörlerin sorunlarını yerinde dinleyeceği toplantımıza katılımınızdan onur duyarız” ifadelerini kullandı.

CTP’nin düzenlediği Halk Buluşması, yarın Belsen Lokali’nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında saat 14.15’te Güzelyurt Sivil Toplum Platformu ile bölge sorunları ele alınacak. Ardından saat 17.00’de narenciye üreticileri, 19.00’da ise hayvan üreticileri ve yetiştiricileri ile toplantılar yapılacak.

Genel Başkan Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, gün boyunca Güzelyurtlu yurttaşlarla bir araya gelerek sorunları dinleyecek ve görüş alışverişinde bulunacak.