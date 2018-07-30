Hava sıcaklığı, önümüzdeki günlerde, iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Temmuz-6 Ağustos arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; genellikle açık zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

