





Kuzey Kıbrıs’ın alçak basınç sistemi ile ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacağı, özellikle yarın ve Çarşamba günü ultraviyole radyasyonun çok yüksek olacağı belirtildi.





Meteoroloji Dairesi, gerekli tedbirler alınmadan özellikle saat 11.00 ile 16. 00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneşte kalınmaması uyarısı yaptı.





Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre 11- 17 Haziran tarihleri arasında hava genellikle açık ve az bulutlu, iç kesimlerde en yüksek hava sıcaklığı 31 -34, sahillerde 27- 30 santigrat derece dolaylarında olacak.





Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi yer yer kuvvetli esecek.