Rumların annesi ve 4 kardeşini Muratağa’da katlettiğini anımsatan Hüseyin Akansoy, tüm olumsuzluklara inat üreterek var olacaklarını söyledi

Sibel Tatar, hüzünlü bir hikayesi olan çiftlikte organik tarım yaparak üretime katkı sağlayan Akansoy ailesine teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Muratağa köyündeki 'Sibela Organik Tarım Çiftliği'ni ziyaret etti.

Ailesini Muratağa katliamında kaybeden Hüseyin Akansoy, çiftliğine en küçük kardeşi Sibel’in adını verdi. Çiftlik sahibi Hüseyin Akansoy, Rumların annesi ve 4 kardeşini Muratağa katliamında katlettiğini anımsattı. Akansoy, yaşanan tüm olumsuzluklara inat üreterek var olacaklarını ve ailesinin adını da ilelebet yaşatacaklarını vurguladı.

Çiftlik direktörlerinden Huriye Akansoy da sağlıklı beslenme için organik tarımın önemine dikkati çekerek, Sibel Tatar’a teşekkürlerini iletti.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi de ülkede kooperatifçiliğin yeniden yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da sağlıklı beslenmek için organik tarımın son derece önemli olduğuna işaret ederek böylesi çiftliklerin çoğalmasını diledi.

21 Aralık tarihinin hem Şehitler Haftası hem de ülkede ilk kooperatifçilik faaliyetlerinin başladığı tarih olduğuna dikkati çeken Sibel Tatar, böylesi hüzünlü bir hikayesi olan çiftlikte organik tarım yaparak üretime katkı sağlayan Akansoy ailesine teşekkür etti.