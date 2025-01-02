Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Gönendere Şehit Salih Terzi İlkokulu'ndaki öğrencilere yılbaşı nedeniyle hediyeler dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, yılbaşı hediye dağıtım etkinliği, Sibel Tatar’ın Kurucu Başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü ve Ege Inner Wheel Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” kapsamında düzenlendi.

Şehit Salih Terzi İlkokulu ziyaretinde Sibel Tatar’a, Bellapais Inner Wheel Kulübü Genel Sekreteri Berin Avunduk eşlik etti.

Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen "Dilek Ağacı Projesi" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 8 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.