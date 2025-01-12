“Kültürel mirasa kaynak ve arşiv oluşturacak bir eser yaratıldı”

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınlarının birinci serisi olan “Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” kitabı için imza günü düzenlendi.

İmza etkinliğinde konuşan Sibel Tatar, kitabın hazırlanmasında emeği geçen şef öğretim görevlisi Mustafa Şah, Akademisyen Prof. Dr. Tülen Saner ve eğitmen şef Erhun Ekinci’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türkü’nün zengin bir kültürü olduğuna işaret eden Sibel Tatar, kültürel mirasa katkı açısından, elde edilen birikimlerin arşiv niteliğinde, gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Turizmde gastronominin çok önemli olduğunu anlatan Sibel Tatar, Kıbrıs’a özgü tatlı ve yemek çeşitlerinin tescil edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” isimli kitabın Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınlarının birinci serisi olduğunu belirten Sibel Tatar,

ikinci kitabın şu an baskıda olan “Kıbrıs Kapı ve Sandık Kitabı” olduğunu, üçüncü kitabın ise Kıbrıs Türk Halk Müziği ile ilgili olacağını ifade etti.

Sibel Tatar, kültürel mirasa önemli bir kaynak ve arşiv oluşturulacak 3 kitapla katkı koyacaklarını sözlerine ekledi.