Girne Belediyesi Tiyatro Topluluklarının oyunu "Shakespeare’in Hayaleti”, perşembe günü saat 20.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Verilen bilgiye göre 16 yaş ve üzeri için hazırlanan oyunun biletleri www.kibrisbiletcim.com adresinden temin edebilecek.

Ufuk Aydoğan’ın yazdığı ve Batuhan Oruç’un yönettiği oyunun kadrosunda Kıvanç Giritli, Ömer Dündar, Fatima Saatova, Shernaz Yardımcı yer alıyor. Işık tasarımını Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunda dekor tasarımı ise Cem Taşlıovalı'ya ait.

Oyun, intikam almak isteyen bir kralın Shakespeare’in hayaletiyle karşılaşmasıyla başlıyor.