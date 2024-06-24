Savcı, Ağır Ceza Mahkemesine havale talep etti

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanarak, yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G ile asistanı B.Ö., bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İlk tahkikat duruşmasında karar 27 Haziran Perşembe günü açıklanacak.

-Özbaylı

Sekizinci tanık olan Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, bugünkü duruşmada mahkemeye 18 emare sundu. Özbaylı, böylece dört celsede mahkemeye toplam 50 emare sunmuş oldu.

Özbaylı, bu kapsamda banka hesabı, dekont, muhasebe kaydı, WhatsApp yazışmaları, öğrenci belgesi, transkript, ders kayıt onay belgesi, üniversitenin kurumsal mail yazışmalarını içeren belge, CD, DVD, hard disk, USB ve cep telefonunu mahkemeye emare olarak sundu.

Mehmet Altuntaş’tan lisans, ön lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği sureti ile senato defterini teslim aldığını ifade eden Özbaylı, yönetmeliğin 34’üncü maddesi gereğince öğrencilere verilecek burs ve indirimlerle ilgili hususların senato tarafından kabul edilip, mütevelli heyeti tarafından onaylanması gerektiğini kaydetti. Özbaylı, defterde yaptığı incelemede, gerek G.Ö, gerekse başka öğrencilerin burslarıyla ilgili herhangi bir kararın bulunmadığını belirtti.

Üniversitenin, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Albank, Creditwest Bank ve Garanti Bankası’nda hesapları bulunduğunu ifade eden Ortunç Özbaylı, hesaplarda yaptığı incelemede, söz konusu meblağların, üniversitenin hesaplarına yatırılmadığını tespit ettiğini söyledi. Özbaylı, bankalara ait CD’ler içerisinde bulunan hesap dökümlerini ve ilgili bankaların cevap yazılarını mahkemeye emare olarak sundu.

KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden temin edilen üniversitenin kurucu şirketi Helpco Education Co Ltd.’in kuruluş tarihi olan 17 Eylül 2015 tarihinden 27 Mart 2024 tarihine kadar olan bir set onay belgeyi mahkemeye emare olarak sunan Özbaylı, Dairede yaptığı soruşturmada, Helpco Education Co Ltd’in, Yönetim Kurulu kararı gereği, S.G.’nin hisselerinin Efe Uysal’a satılmasına karar verildiğini içeren Yönetim Kurulu kararını Daireye onay için sunduğunu belirtti.

-S.G: “Hiçbirini kabul etmiyorum”

29 Nisan tarihinde sanık S.G.’yi Merkezi Cezaevi’nde ziyaret ederek, işlediği suçları ayrı ayrı izah edip, ihtarda bulunduğunu anlatan Özbaylı, S.G.’nin cevap olarak, “Getir imzalayım, hiçbirini kabul etmem” dediğini kaydetti. S.G.’ye, sekiz farklı öğrencinin okul ücretleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan ayrı ayrı yazılı dava tebliğinde bulunduğunu ifade eden Özbaylı, S.G.’nin, tüm davalara cevaben, “Kabul etmiyorum” yazarak, dava tebliğlerini imzaladığını söyledi.

-B.Ö: “Tanımam bu isimleri”

Aynı tarihte sanık B.Ö.’yü de Merkezi Cezaevinde ziyaret ederek, işlediği suçları izah edip, ihtarda bulunduğunu ifade eden Özbaylı, B.Ö.’nün cevap olarak, “Tanımam bu isimleri” dediğini kaydetti. Özbaylı, B.Ö.’ye, yedi farklı öğrencinin okul ücretleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan ayrı ayrı yazılı dava tebliğinde bulunduğunu da ifade ederek, B.Ö.’nün, tüm davalara cevaben, “Kabul etmiyorum” yazarak, dava tebliğlerini imzaladığını belirtti.

-Savcı Güçlü, Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale istedi

Tahkikat Memuru Özbaylı’nın emareleri sunmasının ardından Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü söz aldı. Başka tanıkları olmayacağını kaydeden Güçlü, ilk tahkikat duruşmasında toplam sekiz tanık dinlettiklerini hatırlattı.

Sanıkların Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için yeteri kadar hususu mahkemeye sunduklarını ifade eden Güçlü, davanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesini talep etti.

-Zeki

Avukat Doğa Zeki ise, Ağır Ceza Mahkemesi’ne havaleye itirazı olmadığını belirtti ancak “Bizim diğer davalarımız nerededir?” diye sordu. Aylar önce teminata bağlanan dosyaları olduğuna dikkat çeken Zeki, diğer davalar gelmeden nasıl yargılama olacağını sorguladı.

-Yücelen

Avukat Hasan Yücelen de, Ağır Ceza Mahkemesi’ne havaleye itirazı olmadığını kaydetti. Sunulan evrakların sadece Savcılıkta olduğunu ifade eden Yücelen, sanıkların, hakkını ve hukukunu nasıl savunacaklarını sordu. “İddia makamı tüm silahlara sahipken savunmanın elinde sadece notlar olduğunu” belirten Yücelen, ilk tahkikat duruşması kararından sonra evrakların verilmesini talep etti.

-Savcı: “Bütün davalar önümüzdeki süreçte tek tek gelecek”

Savcı Damla Güçlü ise, evraklar hazır olduğunda verileceğini kaydederek, iddia makamında dahi kopyaların olmadığını söyledi. Güçlü, S.G.’nin, tüm soruşturmanın ana sanığı konumunda olduğunu vurgulayarak, Mali Şubenin gece-gündüz soruşturmasına devam ettiğini söyledi. Güçlü, “Bütün davalar önümüzdeki süreçte tek tek gelecek” dedi.

-Yargıç

Ardından Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, ilk tahkikat duruşmasında kararın 27 Haziran Perşembe günü açıklanacağını bildirdi.

S.G. aleyhinde, “sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “suç geliri aklama”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “sahtekarlıkla para temini; B.Ö. aleyhinde ise “sahte resmi evrak düzenleme”, “sahtekarlıkla para temini” ve “sahtekarlıkla banka evrağı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.