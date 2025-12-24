Güzelyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde, seyir halinde bulunan bir aracın penceresinden vücutlarını dışarıya çıkarıp tehlikeli şekilde yolculuk yapan iki şahsa para cezası kesildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, araçta yolcu olarak bulunan söz konusu şahısların tehlikeli şekilde yaptığı yolculuğa ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Güzelyurt Polis Müdürlüğü sözkonusu şahısları tespit etti.

Şahıslara işlemiş oldukları suçtan dolayı her birine 5 bin 120,20 TL para ceza kesildi.